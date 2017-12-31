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Oyuncu, ''Katerina'nın sevişme sahnelerini izlemediği, beni kıskandığı konuşuluyor. Bu çok komik. Çünkü eşim diziyi zevkle izliyor, beğeniyor, ekibi takdir ediyor. Ayrıca Serenay ile araları çok iyi'' demişti.