Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Nusret Yazıcı'nın başka bir göreve atanmasının ardından müsteşarlığa Mehmet Hadi Tunç atandı. Peki, Mehmet Hadi Tunç kimdir? İşte Mehmet Hadi Tunç hakkında merak edilenler...

MEHMET HADİ TUNÇ KİMDİR?

Mehmet Hadi Tunç, 1959 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Elazığ'da tamamlayan Tunç, 1982'de Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 1985 yılında Malatya Tarım İl Müdürlüğünde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak meslek hayatına başladı. 1986 yılında Elazığ Yem Fabrikasında şef olarak görev yaptı

1988 yılında Hilvan Yem fabrikasında, 1992 yılında İstanbul Yem fabrikasında müdür olarak görev yaptı. 1994-2005 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikasında Genel Müdür olarak görev yaptı. Güneş Sigorta yönetim kurulu üyeliği yaptı. Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikasında Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda Koordinatör olarak görev yaptı. Özel sektörde yöneticilik yaptı. 11/10/2013 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. 28/06/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/6499 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcisi olarak atandığı Şeker Kurulu üyeliğine devam etmektedir.

Mehmet Hadi Tunç

gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı