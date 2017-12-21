Mehmet Hakan Atilla davasında karar çıkmadı

ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmekle suçlanan ve New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada sanık Atilla'nın suçlu olup olmadığını belirlemek için görüşmelere başlayan jüri üyeleri bir karara varamadı.
Jüri üyeleri davanın yargıcı Richard Berman tarafından deliller ve Atilla'ya yönelik suçlamalar konusunda bilgilendirilip, gerekli talimatları aldıktan sonra sanığın suçlu olup olmadığına karar vermek için görüşmelere başladı.
Atilla'ya atfedilen suçlar arasında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, kara para aklamak ve kara para aklama suçuna iştirak etmek bulunuyor.
KARAR OY BİRLİĞİ İLE ALINACAK
12 Jüri üyesinin Atilla'ya yöneltilen 6 farklı suçun her birine ayrı ayrı karar vermesi ve bütün kararları oy birliğiyle alması gerekiyor.
Ancak jüri üyeleri bugün 4 saatten fazla süren görüşmelerde bir karara varamadı. Jüri üyeleri bugün (Perşembe) yerel saat ile 9:15'te (TSİ 17:15) tekrar toplanarak sanık Atilla'ya yönelik suçlamalar hakkında karar vermeye çalışacak.
Jürinin karar üzerinde uzlaşamaması durumunda ise davanın yargıcının "yeniden yargılama" kararı alma olanağı bulunuyor.
AVUKATLARDAN 'DAVANIN HÜKÜMSÜZ KILINMASI' TALEBİ
Öte yandan Atilla'nın avukatları mahkemeye ikinci kez "davanın hükümsüz kılınması" talebinde bulundu.
Atilla'nın avukatları mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde 17-25 Aralık'tan sonra eski Bankalar Yeminli Murakıbı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Osman Zeki Canıtez'in hazırladığı raporun savcılık tarafından Atilla'yı suçlamak üzere kullanıldığını ve "deliller arasında yer almayan" raporun jüri önüne getirilmesi nedeniyle hatalı yargılama yapıldığını savundu.
Deliller arasında yer almayan bir raporun mahkeme huzuruna getirilmesinin "jüri üyelerinde önyargıya sebep olacağı" gerekçesiyle yasal olarak önemli bir sorun doğuracağına dikkati çeken savunma makamı, savcılığın çapraz sorgusunda "Atilla'nın İran yaptırımlarını ihlal ettiğini savunan bir uzman (Canıtez'in) raporunu sunduğunu", bu raporun deliller arasında olmadığını ve bunun jüri üyelerini yanlış yönlendirdiğini bildirdi.
Savcılık makamından da bir dilekçe sunması talebinde bulunan Yargıç Berman, savunma makamının itirazına ilişkin kararını henüz açıklamadı.
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