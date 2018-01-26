Mehmet Hakan Atilla yeni beraat başvurusu yapmayacak

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, mahkemeye beraati konusunda yeni bir başvuruda bulunmayacağını bildirerek, Yargıç Berman'dan delil yetersizliği nedeniyle hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesine ilişkin yapmış olduğu 15 Aralık 2017 tarihli başvuruyu değerlendirmesini talep etti.
Atilla'nın 15 Aralık'taki beraat talebine ilişkin kararını henüz açıklamayan ve bu hakkı saklı tutarak daha sonra karar vereceğini belirten davanın yargıcı Berman, 3 Ocak'ta jürinin kararını açıklamasının ardından Atilla'nın avukatlarından bu başvurularını destekleyecek yeni bir dilekçe daha sunabileceklerini söylemişti.
Savunma makamı, mahkemeye sundukları dilekçede Atilla'nın beraati için yeni bir başvuru yapmak istemediğini ve Yargıç Berman'dan delil yetersizliği nedeniyle hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesine ilişkin yapmış olduğu 15 Aralık 2017 tarihli başvuruyu değerlendirmesini talep ettiğini bildirdi.
Berman ise savcılığın da 29 Ocak'a kadar savunma makamının bu talebine cevaben mahkemeye dilekçe sunabileceğini belirterek, Atilla'nın yeni bir başvuru yapma hakkından bilerek ve isteyerek mi vazgeçtiğini öğrenmek için 6 Şubat'ta bir duruşma düzenlenmesine karar verdi.
Savunma makamı, savcılığın 15 Aralık'ta Atilla'nın iş adamı Rıza Sarraf'ın işlediği suçlarla bir bağlantısı olduğunu kanıtlayamadığı gerekçesiyle mahkemeden delil yetersizliği nedeniyle Atilla'ya yönelik tüm suçlamaların düşürülmesi ve müvekkillerinin beraat etmesi talebinde bulunmuştu.
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