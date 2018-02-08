Firari eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya, Çanakkale'deki FETÖ operasyonunda yakalandı. Mehmet Kaya'nın yargı içerisindeki örgüt toplantılarını organize ettiği iddia ediliyor.

Başsavcılığın kararı üzerine 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi FETÖ firarisi Mehmet Kaya da yakalandı.

MEHMET KAYA KİMDİR?

Mehmet Kaya, eski HSYK Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi FETÖ firarisiydi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarda Kaya'nın, yargı içerisindeki örgüt toplantılarını organize ettiği belirlenmişti.

Eski HSYK üyesi Kerim Tosun ise ifadesinde, örgütle Mehmet Kaya aracılığıyla tanıştığını, Kaya'nın evindeki toplantılara katıldığını belirtmişti. Tosun, Yargıtay üyesi olduktan sonra da Kaya'nın organize ettiği toplantılarda yer aldığını söylemişti.

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