2016 yılında makam otomobiline karşı yapılan eleştirilere verdiği cevapla gündeme gelen Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, yazılı açıklama yaparak belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Peki, Mehmet Keleş kimdir? Mehmet Keleş neden istifa etti? İşte Mehmet Keleş'in hayat hikayesi...

MEHMET KELEŞ KİMDİR?

Mehmet Keleş, 1963 yılında Düzce'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Düzce'de tamamlayan Keleş, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını ise Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tamamladı.

Memuriyet hayatına İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünde başlayan Keleş, Cumayeri, Uzunköprü Sivil Savunma Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Personel Müdürlüğü, İstanbul İtfaiye Müdürlüğü, Bilgi Kaynakları Müdürlüğü görevlerini üstlendi. İDO, HALK EKMEK, BELBİM A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

2004 yılında Düzce Belediye Başkanı olarak seçildi. 2009 yılında İETT Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığına atanmasının yanı sıra UGETAM A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

2009 yılından 2014 yılına kadar Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. 2014 yılında Düzce Belediye Başkanı olarak seçildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Mehmet Keleş, İngilizce bilmektedir.

MEHMET KELEŞ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş istifası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Uzun yıllardan beri Düzce'ye ve Düzceli hemşehrilerime en güzel hizmetleri verebilmek için çalıştım. Yaptığım hizmetler ortadadır. Ne yazık ki, biz Düzce'ye ve Düzcelilere hizmet etmek için gece gündüz çalışırken, birileri de beni ve benim üzerimden gönül verdiğim partimi yıpratmak için her türlü yalan, dedikodu ve iftiraları üretmekle meşgul oldular. Şahsım ve yakınlarımla ilgili yürütülen bu çirkin kampanyanın partime ve kutsal davamıza daha fazla zarar vermemesi için, büyük bir heyecan ve istekle yürütmekte olduğum Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bilinmesini isterim ki; şahsıma, aileme, Düzcemiz'e, partimize ve davamıza zarar veren bu çirkin iftira ve karalama kampanyalarını yürütenlerle hem hukuk önünde, hem de mahşer gününde hesaplaşacağım. Yine bilinmesini isterim ki, bu günden sonra canımdan aziz bildiğim ve gönülden bağlı olduğum yüce davama ve partime bağlılığım hangi düzeyde olursa olsun, her zamankinden daha üst seviyede artarak devam edecektir. Saygıdeğer dava kardeşlerime, mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve sevgili Düzce halkına sonsuz sevgi ve saygılarımla."

Mehmet Keleş

Düzce Belediye Başkanı

Mehmet Keleş istifa