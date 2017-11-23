Mehmet Kutman Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman'ın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

2017 sizin için nasıl geçiyor, yeni yatırımlar yaptınız mı?

Mehmet Kutman: Biz stratejik kararımıza göre 3-4 ana sektörde konsantre olacağız. Bunlardan bir tanesi liman; limanlarda aslında iyi gittik fakat Türkiye'deki kruvaziyer limanlarımızın maalesef performansları beklentilerin baya altında oldu. Yurtdışı kruvaziyer limanlarımız çok çok başarılı geçti. Kruvaziyer limanda büyümemiz 8-9 civarında devam ediyor. Enerji alanında iki kolumuz var;biomass ve güneş enerjisi diğeri de gaz şirketimiz. Gaz şirketimiz nispeten başarılı bir yıl geçirdi, biomass'da da çok şükür vaktinde YEKDEM tarifesine girdik, dolayısıyla Türkiye'de ilk pamuk sapıyla üretilen yakacak olan biomass santralini devreye soktuk, şu anda 17.5 megawatt civarında, amacımız önümüzdeki 2 sene içinde 250 megawatt'a çıkmak. 2017 yılı beklentilerimize paralel gitti. Türkiye'deki kruvaziyer limanları hariç.

Yakın gelecekte liman yatırımlarında hedefleriniz neler?

Mehmet Kutman: 14-15 limandayız ve 8 ülkede varız, bundan sonraki hedefimiz Amerikas denen bölge, orada şu anda 4 tane limana teklif verdik, bir tanesi özel sektör teklifi, bizim için çok önemli bir liman, ve hakkaten bir Türk olarak o limanı almayı becerirsek ve oraya Türk bayrağını çekebilirsek, dünyada ses getirecek ve şu anda Türkiye'nin algısını düzeltecek önemli bir adım olacak. Diğer limanlarda Karayiplerde diğeri Bahamalar'da, Puerto Rico'da ve Belize'de bir de Kurakua'da limanlara bakıyoruz.

Global Ports Holding artık yurtdışında tanındı, şimdi Cibralta hükümeti bizi davet etti işte bu limanı nasıl düzeltiriz diye, dolayısıyla 2'inci evreye geçtik limanların yaşam stilinde.

Türkiye'nin kruvaziyer limancılıkta rekabet gücü nasıl? Ülkeyeyeni limanlar kazandırılmalı mı?

Mehmet Kutman: İstanbul'a bir liman yapılması önemli zaten zannediyorum ki bu konuda Ulaştırma Bakanlığımızın bazı adımları var. İstanbul'a mutlaka büyük gemilerin yanaşacağı, 6-8 yanaşacak şekilde bir liman olması gerekiyor. İstanbul'a senede 1-2 milyon yolcu gelip, İstanbul turizmine ve ekonomisine 3-5 milyar dolar arası katkı yapması içten bile değil. Ve bunu bir an önce yapmamız lazım. Çünkü Pire'yi Çinliler aldı, Cosco aldı, ve kruvaziyer ayağına 130 milyon dolarlık bir yatırım yapıyorlar, bizim de bir an önce bunu yapmamız lazım rekabet açısından önemli.

Türkiye'de de bir ihale açılırsa liman konusunda ilgilenmenin de ötesinde almak için her şeyi yaparız.

Siz bir ortaklık kurup sermaye artırımına gittiniz, detayları sizden dinleyebilir miyiz?

Mehmet Kutman: Bizim Global Liman'nın halka arzla sermaye artırımının arasında 1200-1300 milyar TL civarında para geldi, bu bize yeterli olurdu fakat şimdi bize ortak olan kurum Centricus, burda amacımız bu ortaklığın bize yeni kapılar açması ve strateji değişikliğine de gittik. Mesela gayrimenkul sektöründe azalacağız veya satacağız, ve konsantre olacağımız 3-4 sektör kalacak. Bu şirketin bize açtığı kapılar sayesinde örneğin Soft Bank, bunlar "Vision Fund"'ı çıkardılar, bu fon bu güne kadar dünyada çıkmış en büyük fon 100 milyar dolar civarında bir fon. Ortakları Suudiler, Abu Dabililer var, Singapurlular var vs. Bunlar hem Hindistan'da hem de Suudi Arabistan'da çok biüyük güneş santralleri kuruyorlar, bizde Türkiye'de kurmak isteriz. Biz de Türkiye'de 3 bin megawatt ile başlayıp, 10 bin megawatt'a çıkacak baterisi olan bir güneş santrali mutlaka yapmak isteriz.

Eğer kapı açılırsa biz SoftBank Enerji ile beraber gerekli girişimleri yapar ve bu yatırımı yaparız hiçbir destek de almadan.

Biomass'da 250 megawatt'a çıkacağız, Urfa, Mardin ve Söke'de, Türkiye'nin en büyüğü olacak inşallah. Finansman içinde EBRD ile ön görüşmeleri yaptık, bunun yanında biraz da teknolojiye yöneleceğiz.

Kur riskini nasıl yönetiyorsunuz?

Mehmet Kutman: Biz şirket olarak şanslıyız, vatandaş Mehmet olarak şanssızım; çünkü bütün gelirlerimiz Dolar veya Euro, giderlerimizin çoğuda Türkiye'de TL. Açıkçası kurun çıkması işimize geliyor, ama genel ekonomiye bakarsak burda kurun çıkmasından çok volatilitesi önemli, ama genel dünyada bir volatilite var ve para bolluğu var ve bu para bolluğu da daha sürecek.

Ben Türkiye'nin 2018'de oldukça iyi bir yıl geçireceğini düşünüyorum. Türkiye olarak ekonomiye katkısı olan sektörlere girmemiz lazım mesela Türkiye sadece bir gayrimekul ile büyüyemez. Bunun da başında teknoloji geliyor, burda büyük adımlar atılabilir.

Mega Halka Arzlar bekleniyor, SPK Başkanı Vahdettin Ertaş dile getirmişti, bu halka arzların ekonomiye etkisi nasıl olur?

Mehmet Kutman: Bugünlerde halka arz kolay değil, ama her şirketin bir değeri vardır, önemli olan 10 liralık bir şirketi 11-12 liraya satmak. Önemli olan Türkiye'deki sermaye piyasaları kriterlerini yurtdışı ile entegre edebilmek. Mesela gönül isterdi ki Global Liman'da İstanbul'da da olalım aynı zamanda fakat mevzuatlar uyuşmadı. Olabilir neden olmasın ama bu dönemde 10 liralık mal 6-7 liraya gider. Benim şirketim olsaydı yapmazdım.

Mehmet Kutman