İstanbul'da katıldığı bir panelde konuşma yapan Mehmet Okur hayat derslerini, hiçbir zaman pes etmeme felsefesini ve hedeflerin önemini katılımcılarla paylaştı. Okur ayrıca en önemli hedefinin uzun yıllar oynadğı NBA'de başantrenör olarak görev yapmak olduğunu dile getirdi
Spor kariyerinin ilk dönemlerinde lisanslı futbolcu olduğunu söyleyen Mehmet Okur, NTV Spor'da yer alan habere göre şunları anlattı:
FUTBOLDAN BASKETBOLA GEÇİŞ
“Uzun boylu bir çocuk olduğum için babamın yönlendirmesiyle, biraz da gönülsüz olarak Oyak Renault’ta basketbola başladım. Kulübüm Bursa’da, ailem ve arkadaşlarım ise Yalova’daydı. Bu duruma alışmakta çok güçlük çektim. Duygusal bir çocuktum. Doğup büyüdüğüm çevreden uzakta olduğum için sık sık ağladığımı hatırlıyorum. Basketbolu sevdikçe bakış açım değişmeye başladı. Oyak Renault’da başarılı maçlar çıkarıyordum. Basketbola geç başlamanın açığını kapatmak için gece geç saatlere kadar çalışıyordum. Kısa sürede büyük takımların radarına girmeye başladım. 17 yaşında TOFAŞ’a transfer oldum. Çok iyi bir takımdı. 2 senede 5 kupa aldık. Sonra aniden kulüp kapandı.”
"MİLLİ TAKIMI VE NBA'İ HEDEFLEDİM"
TOFAŞ’ın ardından Anadolu Efes’e transfer olan Mehmet Okur, kendisine hedef olarak Milli Takımı ve NBA’i koyduğunu ifade ederek şunları kaydetti:
“Kariyerimin ilk yıllarında NBA’i hedeflediğimi söylediğimde bazı arkadaşlarım gülüyordu. Oysa ben içtenlikle bu hedefe ulaşacağıma inanıyordum. Anadolu Efes’le çok önemli başarılar kazanınca NBA takımları beni takip etmeye başladı. Büyük heyecan yaşadığım draft seçimi gününde Detroit Pistons tarafından seçildim ve Türk bayrağını dalgalandırma gururunu yaşadım. Detroit’te beni sahiplendiler, kısa sürede ilk 5 oynamaya başladım. Orada NBA şampiyonluğu yaşayan ilk Türk oldum. 2004'ün sonunda Utah Jazz'dan iyi bir teklif geldi. Ben de ilk 5 oynayacağım bir takıma gitmek istiyordum. Utah Jazz’da 7 sene boyunca çok önemli başarılar kazandım. NBA ALL Star kadrosuna seçildim, 3'lük rekoruna sahip oldum.”
"BİR GÜN NBA'DE BAŞANTRENÖR OLMAK İSTİYORUM"
Mehmet Okur belindeki ve ayağında sakatlık yüzünden aktif spor hayatını bitirmek zorunda kalsa da kendisine hedefler koymaya devam ettiğini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:
“Ben hiçbir zaman tatmin olmadım, daha fazlasını aradım ve istedim. Basketbolu bıraktıktan sonra NBA'de ilk Türk koç olma şerefini yaşadım. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum. İnşallah bir gün NBA’de baş antrenör olarak Türkiye’yi temsil ederim.”
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