Antalya Belek'te devam eden takım kampında açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, yapılacak takviyelerle ve oyunsal anlamdaki gelişimlerle ikinci yarı daha iyi bir takım izlettireceklerine inandığını kaydetti. Başarıların yaşandığı iki sezonun ardından bugünkü durumun hiç kimsenin memnun olacağı bir durum olmadığını ifade eden Özdilek, "Geçen sene ligi 43 puanla 9.sırada bitiren bir Atiker Konyaspor'un kupaları kazanması yaşananları bir tarafa itmiş. Ama amacımız bu sene yine ikinci yarıdan alınacak sonuçlarla sezonu ilk 10 takım arasında bitirmek. Bunu yapabilecek hem gücümüz hem de takım birlikteliğimiz var. İkinci yarı Atiker Konyaspor adına daha olumlu olacak diye düşünüyorum" dedi.

"SANTRFORLAR TÜRKİYE LİGİ'Nİ BİLEN OYUNCULAR OLACAK"

Santrfor mevkine yapılacak transfer konusunda zamanın kısıtlı olmasından dolayı tercihlerini Türkiye ligini bilen ve oynayan oyunculardan yana kullanacaklarını söyleyen Mehmet Özdilek, "Tabiki de oyuncu seçimi anlamında portföyümüz var. Ama hem gelecek oyuncunun seçimi hem de kültürel anlamda takım olgusuna adapte olmasını da göz önüne aldığımızda transfer yapacağımız isimler Türkiye Ligi'ni bilen tanıyan oyuncular olacak. Dışarı da seyrettiğimiz birkaç oyuncu var. Onlarla da görüşme halindeyiz. Bu durum sanıyorum birkaç güne kadar netleşir" diye konuştu.

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