Antalya Belek'te devam eden takım kampında açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, yapılacak takviyelerle ve oyunsal anlamdaki gelişimlerle ikinci yarı daha iyi bir takım izlettireceklerine inandığını kaydetti. Başarıların yaşandığı iki sezonun ardından bugünkü durumun hiç kimsenin memnun olacağı bir durum olmadığını ifade eden Özdilek, "Geçen sene ligi 43 puanla 9.sırada bitiren bir Atiker Konyaspor'un kupaları kazanması yaşananları bir tarafa itmiş. Ama amacımız bu sene yine ikinci yarıdan alınacak sonuçlarla sezonu ilk 10 takım arasında bitirmek. Bunu yapabilecek hem gücümüz hem de takım birlikteliğimiz var. İkinci yarı Atiker Konyaspor adına daha olumlu olacak diye düşünüyorum" dedi.
"SANTRFORLAR TÜRKİYE LİGİ'Nİ BİLEN OYUNCULAR OLACAK"
Santrfor mevkine yapılacak transfer konusunda zamanın kısıtlı olmasından dolayı tercihlerini Türkiye ligini bilen ve oynayan oyunculardan yana kullanacaklarını söyleyen Mehmet Özdilek, "Tabiki de oyuncu seçimi anlamında portföyümüz var. Ama hem gelecek oyuncunun seçimi hem de kültürel anlamda takım olgusuna adapte olmasını da göz önüne aldığımızda transfer yapacağımız isimler Türkiye Ligi'ni bilen tanıyan oyuncular olacak. Dışarı da seyrettiğimiz birkaç oyuncu var. Onlarla da görüşme halindeyiz. Bu durum sanıyorum birkaç güne kadar netleşir" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.