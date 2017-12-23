Mehmet Özdilek'ten taraftara mesaj var...

Konyaspor teknik direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına konuştu. Özdilek'in açıklamalarından satır başları şöyle;



''Fenerbahçe duran toplarda ligin en iyisi. 1 puan değil. Üç kulvarda gitmek zor. Yedi oyuncumuz sakattı. Maç içindeki sakatlıklar da dengemizi bozdu. Oyuncularımın yüreklerine sağlık. Devre arasındaki takviyelerle ligi ilk 10 içinde bitireceğiz kimse merak etmesin.''

ÖMER ALİ ŞAHİNER: ''AYKUT KOCAMAN'I İYİ TANIYORUZ''

''Aykut Kocaman’ı iyi tanıyoruz ve önlemler aldık. Önemli oyuncularını iyi kapattık. Golden sonra Fenerbahçe üzerimize geldi.Bir puan almamız mutluluk verici. İkinci yarıya daha farklı bir Konyaspor olarak döneceğimize inanıyorum.''

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