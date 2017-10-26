Mehmet Özdilek Konyaspor'da

Atiker Konyaspor, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlıların yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Futbol geçmişle yaşanan bir oyun değil. Bugün ve bundan sonrası çok önemli" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı odasında gerçekleşen imza törenine Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler, Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Ali Kaya, Asbaşkan Mehmet Günbaş ile Futbol Şube Sorumlusu Fatih Tınmaz katıldı.



Asbaşkan Mehmet Günbaş konuşmasında, vizyon sahibi bir isimle anlaştıklarını söyledi. Günbaş, "Kulübümüzün yapısına, Konya'nın vizyonuna uygun, karakterli, şahsiyetli bir hoca bulma noktasında çalışmalar yaptık. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde kulübümüze en uygun en karakterli, vizyon sahibi bir hoca ile anlaşmak için Mehmet Özdilek ile bir telefon görüşmesi yaptık ve devamında dün akşam Ankara'da yüz yüze görüşerek anlaştık. Hocam İstanbul'da yaşıyor biz Konyadayız. Hızlı bir şekilde Ankara'da bir araya geldik, yaklaşık 3 saat sürdü görüşmemiz. Biz hocamızdan isteklerimizi, kulüple ilgili düşüncelerimiz paylaştık. Hocamız Atiker Konyaspor'da neler yapabileceğini, nasıl bir sistem kuracağını anlattı. Sağolun dersine çalışmış gelmiş, Konyaspor'u yakından takip etmiş, sözleşmesini konuştuk ve yaptığı fedakarlıktan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"KONYASPOR'U EN KISA ZAMANDA AYAĞA KALDIRACAĞIZ"



Mehmet Özdilek'te heyecanı gördüklerini belirten Günbaş, "Mehmet hocam heyecanlı, futbolculuk yıllarındaki gibi Konyaspor için her şeyini verebilecek, ekibiyle burada çalışmalarına hemen başlayacağını ve Konyaspor'u bulunduğu noktadan hızla yukarıya tırmandırabilecek, başarıyı elde edebileceğini, enerjisini gördük. Baktığınız zamanda bizim en çok ihtiyacımız olan istikrarlı birisi. 5 yıl Antalyaspor'da görev yapmış ender hocalardan biri. Bu da istikrardan yana olduğunu gösteriyor. Atiker Konyaspor yönetim kurulu olarak hocamızın yanındayız, sonuna kadar güveniyoruz. Bu bir ekip işi. Konyasporumuzun geçtiğimiz yıllardaki elde ettiği başarılı tekrar kazanması için ayağa kaldıracağız" şeklinde konuştu.



ÖZDİLEK: "YAPMAMIZ GEREKEN TEK ŞEY ÇALIŞMAK"



Teknik Direktör Mehmet Özdilek ise yaptığı konuşmada, Konyaspor'a geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi. Yapmaları gereken tek şeyin çok çalışmak olacağını vurgulayan Özdilek, "Konyaspor'un içinde olduğu konumu da ekibimle birlikte bilerek hazırlanarak buraya geldik yapmamız gereken tek şey çok çalışmak olacak. Başkanıma ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum tercihlerini bizden yana kullandıkları için. Sonuçta sadece bizim inanmamız yetmiyor. Yönetim kurulunun taraftarın oyuncuların medyanın aynı düşüncede olmasının çok kritik olduğunu düşünüyorum. Son 2 sene Türkiye'de örnek kulüp haline gelen en önemli camia Konyaspor. Zaman içerisinde dalgalanmalar olabiliyor futbolun böyle bir şeyi var. Futbol geçmişle yaşanan bir oyun değil. Bugün ve bundan sonrası çok önemli. Evet bu sene beklentiler ve çıta biraz daha yukarı çıkmasına rağmen istenen süreci çok sağlıklı geçiremeyen bir Konyaspor var. Kendime hem ekibime önemli olan oyunculara taraftara ve siz değerli medya çalışanlarına inandığımız için, bu birlik ve beraberliği sağlayabileceğimize inandığımız için buradayız. Oyuncu grubunu potansiyeline inanıyorum eksikleri var mı evet var, devre arası bir iki takviye edeceğiz. Konyaspor ligin en az gol atan ve en az gol yiyen takımlarında bir tanesi. Dolayısıyla bir tarafı iyi yaparken diğer tarafta sıkıntı var. Çalıştığım bütün takımları ya 18'nci yada 17'nci sırada aldım. Bu süreçleri iyi bilen, iyi algılayan, iyi koordine eden insanlardan biriyim. Başkanım ve benim heyecanım birleştiği için işin ekonomik tarafını hiç konuşmadık. Ben ve ekibim başarıya endeksi olarak, bunu başaracağımıza inandığımız için buraya geldik. Oyuncularımızın var olan potansiyellerini ortaya çıkaracağız. Sadece belki kaybolan özgüvenlerini biraz yukarı çıkaracağız bu ufak dokunuşların geri bildiriminin bize pozitif olarak dönüş yapacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Mehmet Özdilek 1.5 yıllık sözleşmeyi imzalayarak Atiker Konyaspor'un yeni teknik direktörü oldu.