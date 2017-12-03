Mehmet Özdilek: "Son vuruşlarda zorlanıyoruz"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, zor bir süreç yaşadıklarını ve bu süreci oyunculara sahip çıkarak atlatacaklarını söyledi.

Mehmet Özdilek, Bursaspor'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında zor bir süreçten geçtiklerini ifade etti. Savunma anlayışı iyi olan ve kontratakla sonucu bulmaya çalışan bir takımla mücadele ettiklerini belirten Mehmet Özdilek, ''Kapanan bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Son antrenmanlarımızı da bu yönde yaptık. Oyunun içine müdahale olmaya çalıştık. 3'üncü golden sonra tamamen düşüş oldu'' dedi.

Maçta sonuç almakta zorlandıklarını ifade eden Özdilek, ''3'üncü bölgeye kadar çok iyi geliyoruz. Bitiricilik ve son vuruşlarda çalışmalarımıza rağmen şu ana kadar sonuç almakta zorlanıyoruz. Futbolda her şey var. Moral anlamında biraz aşağı düştük'' diye konuştu.



Son bir aydır 7 günde 3 maç oynadıklarını hatırlatan Özdilek, mevcut kadronun buna yeterli olmadığını ve çoğu oyuncunun her müsabakaya çıkmak zorunda kaldığını belirtti.

Yaşadıkları travmadan kalkabileceklerini ifade eden Özdilek, ''Belki biraz travma yaşayan bir görüntümüz var gibi görünüyor. Ama bunun altından kalkabilecek hem oyuncu, hem camia ve hem de teknik ekip var. Zor bir süreç. Bu zor süreçten oyuncularımıza sahip çıkarak, onlara destek olarak, kafamızı kaldırıp yolumuza devam etmek zorundayız'' şeklinde konuştu.