Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "1-1'lik skora sevinelim mi, bilemiyoruz. Ancak bu ligde alınan her puanın da kıymetli olduğunu biliyoruz." dedi.

Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 1-1'lik sonucun iki tarafı da memnun etmediğini söyledi.

Her iki takım için de zor bir gece olduğunu ifade eden Özdilek, şunları kaydetti:

"Bizim konum itibarıyla çok mutlu olmadığımız bir nokta. Ancak son haftalarda hep üstüne koyarak gelen bir Konyaspor var. Beş haftalık periyotta Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını oynadık. Çok zorlu bir süreçten güçlenerek çıktığımızı düşünüyorum. İlk devre eksiklerin olması, bazı oyuncuların mevkisel değişiklikleri bir 30-35 dakika bizi ciddi sıkıntıya soktu. Oyunun içine çok giremedik. Bu arada olması gereken golü yemeyip çok alakasız bir gol yedik. Gol yedikten sonra biraz daha aklımız başımıza geldi. Biraz daha oyun içerisine müdahil olduk."

İkinci yarıda taktik değişikliğe gittiklerini anlatan Özdilek, şöyle konuştu:

"İkinci yarıya başlarken, orta sahayı daha fazla kalabalık tutarak ve topa daha fazla sahip olarak oyunu yönlendirmeyi hedeflemiştik. Bunu da iyi bir başlangıçla gösterdik. Jahovic ile eşitliği sağladık. Sonrasında yakaladığımız pozisyonlar var. Bu pozisyonları golle sonuçlandırabilecek iki oyuncumuz vardı, istediğimiz olmadı. Bakıldığında kendi sahamızda Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş gibi güçlü takımlara karşı kaybetmeden ve güçlenerek çıktık. Takımımız her geçen hafta daha iyi oluyor. Bunu herkes görüyor. İnşallah bundan sonraki haftalarda oyuna daha çok ağırlığını koyan ve gereken puanları almak için sonuca giden bir Atiker Konyaspor olacak."

Özdilek, maçın son anına kadar desteğini sürdüren taraftarlara teşekkür ederek, "Konya deplasmanı takımlar için zor bir deplasman demiştik. Bunu gösterdik. Kalan maçlarda da bunun böyle devam edeceğine inanıyorum. Bir kez daha oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. 1-1'lik skora sevinelim mi, bilemiyoruz. Ancak bu ligde alınan her puanın da kıymetli olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir basın mensubunun, maç sonunda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile aralarındaki diyaloğu sorması üzerine Özdilek, "Yok anlatmayayım. Şenol hoca bizim sevdiğimiz bir büyüğümüz. Tabii ki hepimiz gerginiz. Yine de yönetenler olarak soğukkanlılığımızı kaybetmememiz gerekir." ifadelerini kullandı.