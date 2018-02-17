Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "1-1'lik skora sevinelim mi, bilemiyoruz. Ancak bu ligde alınan her puanın da kıymetli olduğunu biliyoruz." dedi.
Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 1-1'lik sonucun iki tarafı da memnun etmediğini söyledi.
Her iki takım için de zor bir gece olduğunu ifade eden Özdilek, şunları kaydetti:
"Bizim konum itibarıyla çok mutlu olmadığımız bir nokta. Ancak son haftalarda hep üstüne koyarak gelen bir Konyaspor var. Beş haftalık periyotta Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını oynadık. Çok zorlu bir süreçten güçlenerek çıktığımızı düşünüyorum. İlk devre eksiklerin olması, bazı oyuncuların mevkisel değişiklikleri bir 30-35 dakika bizi ciddi sıkıntıya soktu. Oyunun içine çok giremedik. Bu arada olması gereken golü yemeyip çok alakasız bir gol yedik. Gol yedikten sonra biraz daha aklımız başımıza geldi. Biraz daha oyun içerisine müdahil olduk."
İkinci yarıda taktik değişikliğe gittiklerini anlatan Özdilek, şöyle konuştu:
"İkinci yarıya başlarken, orta sahayı daha fazla kalabalık tutarak ve topa daha fazla sahip olarak oyunu yönlendirmeyi hedeflemiştik. Bunu da iyi bir başlangıçla gösterdik. Jahovic ile eşitliği sağladık. Sonrasında yakaladığımız pozisyonlar var. Bu pozisyonları golle sonuçlandırabilecek iki oyuncumuz vardı, istediğimiz olmadı. Bakıldığında kendi sahamızda Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş gibi güçlü takımlara karşı kaybetmeden ve güçlenerek çıktık. Takımımız her geçen hafta daha iyi oluyor. Bunu herkes görüyor. İnşallah bundan sonraki haftalarda oyuna daha çok ağırlığını koyan ve gereken puanları almak için sonuca giden bir Atiker Konyaspor olacak."
Özdilek, maçın son anına kadar desteğini sürdüren taraftarlara teşekkür ederek, "Konya deplasmanı takımlar için zor bir deplasman demiştik. Bunu gösterdik. Kalan maçlarda da bunun böyle devam edeceğine inanıyorum. Bir kez daha oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. 1-1'lik skora sevinelim mi, bilemiyoruz. Ancak bu ligde alınan her puanın da kıymetli olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bir basın mensubunun, maç sonunda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile aralarındaki diyaloğu sorması üzerine Özdilek, "Yok anlatmayayım. Şenol hoca bizim sevdiğimiz bir büyüğümüz. Tabii ki hepimiz gerginiz. Yine de yönetenler olarak soğukkanlılığımızı kaybetmememiz gerekir." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.