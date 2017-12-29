Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, takımın başına geçtiğinden bu yana oyuncularının zaman zaman bireysel hata yapmalarına rağmen genel anlamda performanslarından memnun olduğunu söyledi.
Özdilek, Konyaspor TV'ye yaptığı açıklamada, 2017-2018 sezonunun ilk yarısını değerlendirdi.
Oyun anlamında yakaladıkları çıkışı maç sonuçlarına yansıtamadıklarını anlatan Özdilek, bu nedenle ligde hak etmedikleri yerde olduklarını savundu.
Ligin ikinci yarısında alacakları sonuçlarla bunu telafi edeceklerini belirten Özdilek, "Son Fenerbahçe maçında alınan sonucu da göz önünde bulundurduğumuzda aslında ilk yarıyı sağlıklı bir şekilde kapattığımızı düşünebiliriz." dedi.
"POZİTİF YANIMIZI SKORLA BAĞDAŞTIRAMADIĞIMIZ ÇOK MAÇ OLDU"
Konyaspor'da göreve başladığından beri çok yoğun bir maç süreci yaşadıklarını dile getiren Mehmet Özdilek, şöyle devam etti:
"Hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de mücadele etmenin sıkıntılarını zaman zaman yaşadık. Buna bir de Ziraat Türkiye Kupası'nı eklerseniz oyuncu değişimi ve potansiyeli anlamında zaman zaman ciddi olarak zorlandığımız anlar oldu. Ama her kulvarda Konyaspor'un oyun anlamında ortaya koyduğu performansı alkışlayan bir seyirci grubu oldu. Bu pozitif yanımızı skorla bağdaştıramadığımız çok maç oldu. Zaman zaman bireysel hatalar yaptık. Ama ben oyuncularımın özellikle son 8 maçlık periyotta ortaya koyduğu performanstan son derece memnunum."
Özdilek, takımının ligde bulunduğu konumu çok benimsemediğini, yerlerinin daha yukarılarda olması gerektiğini vurguladı.
Bazı kademelerdeki eksiklerinin giderilmesi için yoğun çaba harcadıklarını aktaran Özdilek, şunları kaydetti:
"İkinci yarı öncesinde eksiklerimizi giderme adına muhakkak takımımıza takviyeler yapacağız. Transferlerimiz özellikle ön tarafa olacak. Yaşadığımız süreçte özellikle üretme anlamında fazla sıkıntı çekmeyen ama bunları bitirme anlamında sıkıntı çeken ve bunu birçok maçta hisseden bir takım görüntümüz vardı. Dolayısıyla bu eksikliğimizi devre arasında yapacağımız takviyelerle gidereceğiz."
"SEZONU MUHAKKAK İLK 10 ARASINDA BİTİRECEĞİZ"
Takım olarak bundan sonra çok geri adım atmadan daha da yukarılara tırmanmak için çalışacaklarına işaret eden Özdilek, "Sezonu muhakkak ilk 10 takım arasında bitireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hem oyuncu grubu hem camia hem de çalışan ekip olarak iyi bir birliktelik ve enerji yakaladığımızı düşünüyorum. Bunun ikinci yarı itibarıyla daha da yukarılara çıkacağından hiç şüphem yok." diye konuştu.
Özdilek ayrıca, 6 günlük iznin ardından devre arası çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi.
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