Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tokat'ta düzenlenen ve 18 ilden 215 belediye başkanının katılımıyla gerçekleşen 'Yerel Yönetimler Karadeniz Bölge Toplantısı'na katıldı. İHA'nın aktardığına göre Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada yaklaşan yerel seçimler öncesinde belediye başkanları ile tecrübelerini paylaşarak hizmetin daha iyi yürütülmesi anlamında önerilerde bulundu.
Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Özhaseki, şunları söyledi:
Son 3 yılda yaşanan zorluğu hiçbir dönemde yaşamadık. Gezi olayları, parti kapatma davaları, Cumhuriyet mitingleri, 17-25'ler onlardan bahsetmiyorum. Bunların her birisi bir engel, zorluktur. Ama bir PKK belası vardı. Bu PKK belası dışarıdan ayar verilen, para verilen, silah verilen, akıl verilen, dünyanın en eski vahşi kabilelerinden kalmamış derecede cahil, güya sosyalist olduğunu söyleyen ama kapitalistlerin kucağına oturmuş bir teşkilat. Bunlar senelerdir bu ülkede kan kusturuyorlardı insanlara. Seçim öncesinde de özellikle parti olarak bağımsız bir parti gibi girip AK Parti'yi iktidardan düşürüp öz yönetimler ilan ederek paçavralarını da bayrak diye asarak bağımsızlık peşinde koşuyorlardı. Kocaman bir plan vardı. Arkasında dev ülkeler, akıl para. Bunlarla mücadele etti. Hamd olsun ülkemizin içi temizlendi. Şimdi dışarıda temizlik yapılıyor. Rabbim Mehmetçiklerimize yardım etsin. Bizler inşallah onlara yardım edenlerden oluruz. Hiçbir şehit haberi aldırmasın diye dua edelim. Ama ülkemizin bekası için önemli bir iş bu.
"VÜCUDU KANSER URU GİBİ SARMIŞ"
Sonra bir FETÖ belası atlattı. Vücudu adeta bir kanser uru gibi sarmış. Hepimize gelmişler sırıtık bir yüzle 'Hizmet eriyiz' diye ama bildiğimiz İslamı kaideleri ters düz ederek, inandığımız ne varsa hepsinin dışında işler yaparak örgütlenmiş bir yapı. Onu temizlemek de kolay değildi. Bizden başka da onu temizleyecek bir Allah'ın kulu bir ortam, bir kurum parti de yoktu. Çok şükür o da temizlendi.
"DEAŞ, PROJE BİR ÖRGÜT"
DEAŞ diye bir bela var. Güya bütün batı ve Amerika DEAŞ'la mücadele ediyor. Ne bu DEAŞ? Çok net söylüyorum proje bir örgüt. Koydular oraya, onu bahane ederek toplandılar oraya. Sakalını uzattırıyorlar DEAŞ'çı oluyor kestiriyorlar, taşıyorlar öbür tarafa PYD oluyor. Böyle bir örgüt ve orada varlar. Sormayacak mıyız bunlara 'Niye varsınız' burada. Soruyoruz elbette ki. Geçmişiniz mi var bu ülkede? Sınırımız mı var Suriye ile ortak bir kültürünüz mü, akrabalığınız mı var, tarihiniz mi var. Niye buradasınız, 10 bin kilometre öteden niye geldiniz buraya. Elbette sorguluyoruz. Niye bölmeye uğraşıyorsunuz asrın başında bu coğrafyayı cetvelle zaten böldünüz. Kendiniz bir arada durmak için çırpınıyorsunuz. Avrupa Birliği, 28 ülke birçok federasyon var içinde, ayrılmamak için çırpınıyorlar. Katılanlar bizim size ihtiyacımız yok azıcık kenarda duracağız dedikleri zaman bütün Avrupa ayağa kalkıyor. Peki burayı niye bölmeye uğraşıyorsunuz? Bırakın ülke ülke bölmeyi artık şehir şehir bölüyorsunuz. Niye geldiniz buraya? 'Efendim insan haklarını geliştirmek, demokrasiyi inşa etmek için geldik' Yapma ya, bizi o kadar mı akıldan yoksun zannediyorsunuz. Aklımızla alay mı ediyorsunuz. Nereye gittiniz de demokrasi geldi. Afganistan'a mı, Mısır'a mı, Libya'ya mı, Irak'a mı geldi nereye geldi? İnsan hakları nerede gelişti? Kan, gözyaşı, zulüm götürdünüz ve orada ayrılıp parçalanmayı götürdünüz.
"HEPİMİZE İŞ DÜŞÜYOR"
İşte bunları ciddi olarak sorguladığımız günlerdeyiz. İnsan kavgaya girdiği zaman biraz kendisine güvenecek biraz da arkası güçlü olacak. Eğer bu yoksa işiniz zor. O zaman böyle bir ortamda hem kendi ülkesinin çıkarları için hem de bütün mazlumların sesi olmuş bir Türkiye'nin bu noktada dimdik ayakta olması hep birlikte, beraber olması icap eder. Hepimize iş düşüyor. Bizler üzerimize düşeni yapmak zorundayız.
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