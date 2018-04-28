Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, dün 5-0 kazandıkları Kardemir Karabükspor maçında tepki gösterilen Senegalli futbolcuları Demba Ba ile ilgili olarak, "Demba Ba'nın Göztepe ruhunu taşımayacağına inansaydım dün de sahada olmazdı." dedi.
Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor maçındaki gibi farklı bir skoru uzun zamandır alamadıklarını ancak bu maçtan sonra bir sürü güzel şey konuşma ihtimallerinin olmasına rağmen Demba Ba'yı konuşmanın üzücü olduğunu söyledi.
Birkaç hafta önce Demba Ba'nın eski takımı Beşiktaş'a karşı oynadıkları maçtan önce Senegalli futbolcunun transferiyle ilgili bir takım görüşlerin ortaya çıktığını hatırlatan Sepil, şunları kaydetti:
"Amaç Demba Ba'yı ve Göztepe'yi etkilemekti. Şu anda gelişen olaylara baktığımızda bizim ayarımızı bozmak isteyenlerin başarılı olduğunu görüyoruz. Yarın da bu olacak. Ancak biz Göztepe olarak bir bütünüz, bu bütün de bizi başarıya taşıyor. Futbolda herkes birbirinin ayarını bozmaya çalışıyor. Dolayısıyla bizim bu oyuna alet olmamamız gerekiyor."
Sepil, Demba Ba'nın 5-1 yenildikleri Beşiktaş maçından sonra siyah-beyazlı taraftarların sevgi gösterilerine karşılık vermemesi gerektiğini belirterek "Bu speküle edildi, o günlerden bugünlere gelindi. Demba Ba'nın sakatlığı nedeniyle oynamaması nedeniyle dedikodu makinesi çalıştırıldı. Biz olumsuzluklardan beslenen bir Göztepe yaratmayacağız. Futbolda olumsuzluklardan beslenen taraf var, Göztepe'de de var. Biz taraftar olarak, tribün olarak, camia olarak, başkan olarak bu tür olaylara karşı çok dikkatli olmak zorundayız." diye konuştu.
"DEMBA BA'NIN KALMASINI İSTERİM"
Demba Ba ile taraftarların tepkileriyle ilgili bir görüşme yapacağını kaydeden Sepil, şöyle devam etti:
"Demba Ba'nın Göztepe'de kalmasını istediğimi zaten söyledim. Böyle bir hava oluşturulmak isteniyor, 'başkan istiyor camia istemiyor' diye. Taraftarın camianın görüşünü yok sayamam ama büyük camiayız. Demba Ba'nın Göztepe ruhunu taşımayacağına inansaydım dün de sahada olmazdı. Ben hala Demba Ba'nın kalmasını isterim. Demba Ba'nın bu olaydan nasıl etkinlendiği de önemli. Kısa sürede fabrika ayarlarımıza döneriz. Büyüklüğümüzü bu olaylarda göstereceğiz. Kendi içimizde bölünmeyeceğimizi göstermemiz gerekiyor."
Sepil, Demba Ba ile daha önce 2 kez sözleşmesini uzatmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Her ikisinde de Göztepe'de kalmak istediğini beyan etti." dedi. Demba Ba'nın dünkü maçta olumsuzluklara rağmen bir gol atıp, bir asist yaptığını kaydeden Sepil, taraftara herhangi bir tepki göstermeden maçı tamamladığını söyledi.
HEDEF BEŞİNCİLİK
Sepil, statü gereği Teleset Mobilya Akhisarspor'un Türkiye Kupası'nı kazandığı takdirde ligde 5. sırada yer alacak takımın Avrupa kupalarına gidemeyeceğinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:
"Akhisarspor gibi bir takımın başarılı olması beni mutlu etti. Başlarında eski hocamız Okan Buruk var. Biz kalan 3 haftada beşinci olmak için elimizden geleni yapacağız. Beşincilik çok düşünmediğimiz bir hedefti ancak iyi bir ekip kurduk ve bugüne geldik. Kalan 3 haftayı da en iyi şekilde kapatmaya çalışacağız. Önümüzde Evkur Yeni Malatyaspor maçı var. Daha sonra düşmeme mücadelesini sürdüren Konyaspor'la karşılaşacağız. Son Galatasaray maçı daha da ilginç olacak. Alınacak sonuçlara göre onların şampiyonluk, bizim de Avrupa kupalarına katılma hakkı maçımız olabilir."
Avrupa kupaları için henüz hazır olmadıklarını aktaran Sepil, "Avrupa ayağımıza gelirse bu fırsatı kaçırmak istemeyiz. Ancak bizim büyük hamleler yapma planımız yok. 'Avrupa'da iddialı olacağız' diye ayarımızı bozmayacağız." diye konuştu.
Sepil, teknik direktör Tamer Tuna'nın takımda kalıp kalmayacağını sezon sonunda görüşeceklerini belirterek, "Ben Tamer hocadan gayet mutluyum, o da burada yer almaktan mutlu. Mutluluk ayrı, anlaşmak ayrı. Kendisi başarılı bir hoca, güzel şeyler yapıyor, sezon sonunda bu süreci birlikte değerlendireceğiz. Sezon bitmeden görüşmeyeceğim." ifadelerini kullandı.
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