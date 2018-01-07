Süper Lig'de ilk yarıyı 30 puanla 6'ncı basamakta tamamlayan Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, kesinlikle rehavete kapılmayacaklarını söyledi.
Yayıncı kuruluşa Antalya'da açıklamalarda bulunan Sepil, "Kendimizi çok başarılı görüyoruz. 30 puanı toplamak önemli, aynı zamanda ilk yarıdaki mücadelemiz de mutluluk verici. Fakat kesinlikle bu durum bizi şımartmamalı. Elbet 2 sene sonraki hedeflerde büyüme olacak. Ancak kısa vadeli başarı için hedef değiştirirsek kafa üstü çakılırız" dedi.
Sezon başında hızlı bir yapılanma gerçekleştirdiklerini anlatan Sepil, "Play-Off finalinden sonra Süper Lig'e hazırlanmak için çok zamanımız yoktu. Hızlı kararlar verdik. Bu bir avantaj oldu. Çünkü çok detaya girmedik. Ana prensipler üzerinden teknik ekibimizi ve kadromuzu kurduk. Tamer Tuna genç bir teknik adam. Genç çalıştırıcılar dünyadaki değişimlere çabuk ayak uyduruyor. Eski çalıştırıcımız Okan Buruk da öyleydi. Tamer Tuna, Göztepe'yle çok başarılı şekilde anılacak" diye konuştu.
Transferin en gözde isimlerinden olan takımın golcüsü Adis Jahovic'in geleceği hakkında da konuşan Mehmet Sepil, "Öncellikle Jahovic konusunda bana hiçbir somut teklif gelmedi. Bizim Jahovic'e vereceğimiz bir ücret var. Jahovic bence bu teklifimizi kabul edecek. Jahovic'i burada tutmak önemli değil önemli olan onu Göztepe'de mutlu tutmak. Jahovic'i Jahovic yapan Göztepe'dir. Onun hakkını vereceğiz ama dengeleri de bozmayacağız" yorumunu yaptı.
KARŞIYAKA İLE REKABET BAŞKA
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'e çıkmalarının İzmir futbolunu önemli şekilde hareketlendirdiğini söyledi. "Biz ateşi yaktık" diyen Sepil, "Umarım orta veya uzun vadede İzmir'den başka takımlar da buraya gelir. Diğer İzmirliler alınmasın ama bizim Karşıyaka ile rekabetimiz başkadı. Karşıyaka'nın belki futbolda büyük başarısı yok ama Karşıyaka çok büyük bir camia. Bizim iyi olabilmemiz için iyi bir rekabete ihtiyacımız var. Altınordu da güzel işler yapıyor. Onların misyonu çok farklı. Biz de altyapıda çok güçlü hale geleceğiz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.