Göztepe Kulübü Başkanı Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 haftada aldıkları 30 puanın kendileri için büyük başarı olduğunu söyledi.
Futbol tarihinde, böyle başarıların ardından gelen kötü sonuçlarla zor duruma düşen takımların olduğunu ifade eden Sepil, şöyle konuştu:
"Düşme tehlikesi yaşayan takımlar arasında değiliz. İlk amacımıza ulaştık. Avrupa'ya gitmek için üst sıralarda yer almamız gerekiyor. Şimdiden 'Avrupa için oynayacağız' diyemeyiz. Son 6-7 maç kala o hedefe yakınsak Avrupa kupalarına katılmak isteriz ancak bunu yapmak için dengelerimizi bozmayacağız. İyi giden başarılı bir takımız, Avrupa'ya katılacağız diye ekstra transferler yapmak niyetinde değiliz. Takımın dengesini bozmadan takviye yapacağız."
Sepil, bu hafta karşılaşacakları Galatasaray'ın iç sahada çok başarılı bir takım olduğunu belirterek, "Her maça başarılı olmak için çıkıyoruz. Galatasaray maçına da aynı zihniyetle çıkacağız. Seneler sonra Galatasaray'la oynamak harika bir duygu. Puan olarak da çok yakınız. Dolayısıyla ilk yarının son maçından umutluyuz, güzel bir müsabaka olacak." ifadelerini kullandı.
"TAMER HOCA, GELECEK SENE DE TAKIMIN BAŞINDA OLACAK"
Göztepe'nin, Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri olduğunu ve bunun tekrar fark edileceğini vurgulayan Sepil, şöyle devam etti:
"Futbolcuların, teknik direktörlerin bizden ayrılması kolay değil. Herkes Göztepe'de oynamak, Göztepe'yi çalıştırmak ister. Teknik direktörümüz Tamer Tuna ile yakın bir diyaloğumuz var, misyonumuzu biliyor. Tamer hocanın gitmesi, diye bir şey olmaz. Onun başarısını takdir edebilecek kulübüz. Acelemiz yok, gerekirse sezon ortasında gerekirse sezon sonunda sözleşme imzalarız, çok önemli değil. Tamer hoca, gelecek sene de takımın başında olacak."
STAT İNŞAATI
Sepil, yapımı süren, maçlarını oynayacakları stadın da yer aldığı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin ne zaman tamamlanacağı konusunda, "Tesisin, ya 2018-2019 sezonunun sonuna ya da temel atma töreninde Başbakanımız Binali Yıldırım'ın söylediği gibi gelecek sezon ilk yarının sonuna yetişmesi bekleniyor. İlk yarı sonuna yetişirse bizim için hoş bir sürpriz olur. Bu durum da 3-5 ay içinde inşaatın hızına göre belirlenir. İnşaat yolunda gidiyor." şeklinde konuştu.
Başarılarında, teknik kadro, oyuncular ve taraftarlar arasındaki birlikteliğin çok önemli olduğunu belirten Sepil, "Bu birlikteliği sürdürdüğümüz sürece, stadımız yapılana kadar önümüz açıktır. Çok da iyi yerlerde olacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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