Mehmet Şimşek: Bir bankamız hakkında ABD'den bilgi talebi var

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Finans Forumuna, İstanbul Kongre Merkezinde Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası açılışına katıldı.



Şimşek burada, "Bugün itibarıyla bir bankamız hariç hiçbir banka hakkında ABD Hazinesi'nin başlattığı bir bilgi talebi dahi yok. Sadece bir bankamızla ilgili, ki o konuda da açıklama yapıldı, bir bilgi talebi var" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek daha sonra, çok yakında Türkiye'de makro ihtiyati çerçeve anlamında önemli bir yapısal reform yapacaklarını belirterek, "25 bin şirketimizin döviz yükümlülüğü var. Bu 25 bin şirketimizin 23 bininin döviz yükümlülüğü 15 milyon dolar ve altında. Bunlar nispeten küçük, kısmen orta ölçekli şirketler. 23 bin şirketin açık pozisyondaki payı yüzde 16 civarı. 2 bin büyük firmanın ise payı yüzde 84 civarı. Biz ilk aşamada 2 bin firmaya ilişkin veri toplamanın yasal altyapısını bu hafta oluşturduk. Bir çerçeve oluşturacağız. Bu küçük ve kısmen orta ölçeklilere biz doğrudan doğruya sınırlama getireceğiz. Niyetimiz şu; hane halkına aldığımız tedbire benzer bir tedbir alacağız" değerlendirmesinde bulundu.