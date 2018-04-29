Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in ağabeyi Selehattin Şimşek, 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçimde milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Genel müdürlüğünü yaptığı şirketten istifa ederek Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde başvurusunu yapan Şimşek Batman'a geldi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Bulut Kutlu'nun aktardığına göre; kalabalık bir konvoy ile kent merkezine gelen Şimşek ülkenin büyük bir badireden geçtiğini, parti ayrımı yapmayarak hizmete talip olduklarını söyleyerek "Biz mağlupken zelil olmayacağız, galipken de zulmetmeyeceğiz. Bu nedenle Batmanımız güzel hizmetlere layıktır. Sason'un Kozluk'un en ücra köşelerine kadar bilirim. Görev aldığımızda herkesin milletvekili olacağız" dedi.

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