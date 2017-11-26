Mehmet Şimşek: Rusya ile ticareti 5 katına çıkarabiliriz kapımız açık

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Rus işadamları ile bir araya geldi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, toplantıda Şimşek’e, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve Sberbank CEO’su ve İcra Kurulu Başkanı Herman Gref eşlik etti. Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin ele alındığı etkinlikte Şimşek, Moskova’da Rus yatırımcıları Türkiye’ye davet ederek, “Şu anda ticaret hacmimiz 20 milyar dolar seviyesinde ve bunu çok rahat bir şekilde 5 katına çıkarabiliriz. Karşılıklı yatırımlarda güçlü ivme var ve bunu çeşitlendirerek artırmak gerekiyor” dedi.



Mehmet Şimşek, Rus yatırımcılara, Türkiye’de yaşanan kısa vadeli sıkıntıların geçici olduğunu anlattıklarını vurguladı.



‘GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİRELİM’



Başbakan Yardımcısı Şimşek, şunları söyledi:



“Türkiye’de hemen hemen tüm sektörlerde yüksek bir potansiyel bulunuyor. Yatırımcılara kapımız açık. Dolayısıyla Rus yatırımcılara Türk ve Rus ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyledik. Özellikle 4’üncü sanayi devrimi kapsamında Rusya’nın temel bilimlerde çok güçlü olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin de girişimcilik ruhu çok güçlü. Bu ikisini birleştirelim, bu arada da Sberbank bunu finanse etsin dedik.”

Bu Konu İle İlgili Haberler