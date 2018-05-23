Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, para politikasının güvenilirliğini yeniden inşa etmek ve yatırımcının güvenini kazanmanın zamanının geldiğini söyledi.

Şimşek Twitter'da paylaştığı mesajda ayrıca şunları vurguladı:

"Hükümet cari açığı ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele çabalarına yardımcı olmak için mali disipline ve yapısal reformları hızlandırmaya bağlıdır.

Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu üyeleri Lira'daki değer kaybını durdurmak ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekenleri yapmaları konusunda tam desteğime sahiptir. Türkiye'nin makroekonomik sorunlarının hiçbiri aşılamaz değildir. Geçmişte bu sorunları çözdük, yeniden çözebiliriz."

Merkez Bankası geç likidite penceresi borç verme faiz oranında 300 baz puan artışa giderek yüzde 13,5’ten 16,5’e yükseltti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Yakın dönemde piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumları ve enflasyon beklentilerinde süregelen yükseliş genel fiyatlama davranışlarına dair riskleri artırmıştır. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir." denildi.