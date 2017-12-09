Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek küresel borçların son 10 yıldaki artışına dikkati çekerek büyümede sınırlama yaratabileceğine vurgu yaptı.

Mehmet Şimşek bu durumun Türk firmalarını da etkileyebileceğini belirterek sosyal medya hesabı üzerinden Türk şirketlere bir takım öneri ve uyarılarda bulundu.

Şirketlerin borç yerine ortak bulması gerektiğini belirten Şimşek, kârın sermaye eklenmesi ve halka arzların öneminin altını çizdi. Bu alternatiflerin oluşmaması durumunda ise borçlanmanın Türk Lirası üzerinden yapılmasını ifade etti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in sosyal medyadan paylaştığı mesaj şöyle:

2007 sonrası küresel borç nerdeyse 100 trilyon dolar arttı. Bu artış uzun vadede küresel büyümeyi sınırlayabilir. Şirketlerimiz mümkün olduğu ölçüde borç yerine ortak bulmalı, halka açılmalı, karını sermayeye ekleyerek büyümeli. Bu alternatifler yoksa borcu lira cinsinden almalı Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 9, 2017

mehmet şimşek

twitter

Türk şirketlere uyarı