Mehmet Şimşek'ten TL açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sosyal medyadan Türk Lirası'nın dolar karşısındaki performansıyla ilgili paylaşımda bulundu.

The Spectator Index sayfasının Twitter üzerinden son bir hafta içinde dolar karşısında değer kazanan ve değer kaybeden para birimlerini sıraladığı mesajını alıntılayan Şimşek, şu ifadeleri kullandı

"Son bir haftada ABD dolarına karşı en çok değer kazanan para birimi TL."

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 9, 2018

The Spectator Index sıralamasına göre yüzde 4'le Türk Lirası geçtiğimiz hafta dolar karşısında değer kazanan para birimleri arasında ilk sırada yer alırken gelişmekte olan ülke para birimlerinden Brezilya reali Türk Lirası'nı takip ediyor. Güney Afrika randı ise yüzde 3 kayıpla haftanın en kötü performansı sergiledi.