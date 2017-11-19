Mehmet Şimşek: Türkiye 210 milyar dolarlık kaynak bulacak

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği'nin (AB) 2018 bütçesinde Türkiye için öngörülen fonlarında kesintiye gitmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Küresel ekonominin kısa vadede iyi gittiğini, büyümede, ticarette canlanma bulunduğunu anlatan Şimşek ancak orta ve uzun vadeli bakıldığında dünya ekonomisinin önünde para politikasındaki gelişmeler, korumacılığın artması, nüfusun yaşlanması, gelir dağılımında bozulma, küresel terör gibi önemli tehditler ve riskler olduğunu kaydetti.



Şimşek, "Küresel ekonomide kısa vadede durumlar iyi, orta ve uzun vadede ne olacağı konusu biraz da dünyanın önde gelen aktörlerinin sorumlu davranıp davranmayacağı ile ilgilidir. Bu tehditleri, riskleri bertaraf etmek için sorumlu siyaset ve ve çözüm üretmek gerekiyor. Çözüm de yapısal reformlardan geçiyor" diye konuştu.



Türkiye ekonomisinin dışarıdan nasıl görüldüğünün sorulması üzerine Şimşek, dışarıda makro ekonomik göstergelerin imrenilerek takip edildiğini söyledi.



"HEDEF AB İLİŞKİLERİ DEĞİL, TÜRKİYE EKONOMİSİ"



AB'nin 2018 bütçesinde Türkiye için öngörülen fonlarında 105 milyon avro kesintiye gidilmesini kararlaştırdığının hatırlatılması üzerine de Şimşek, "Bir şey değil, haber etkisi çok kötü ama kendisi hiç anlamlı değil. 2018 yılında muhtemelen Türkiye, küresel sistemden minimum 210 milyar dolarlık kaynak bulacak, yani yaklaşık 180 milyar avro. Bu 180 milyar avronun içinde 105 milyon avrodan bahsediyorsunuz" dedi.



Şimşek, Türkiye'nin hiçbir zaman Avrupa'dan gelecek kaynağa, yardıma sırtını dayamadığını, böyle bir beklentisinin olmadığını vurguladı.



Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Biz zaten uluslararası piyasalarda hakkımızla, saygınlığımızla, şirketlerimizin, Hazine'nin ortaya koyduğu performansıyla, kaynak noktasında bugüne kadar sorun çekmedik. Şimdi bu üretilen spekülatif nitelikli haberler ortamla uyumlu olduğu için bizi etkilemeye başladı" diye konuştu.



AB'nin Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olduğuna işaret eden Şimşek, Türkiye'nin en çok doğrudan yatırım çektiği, en çok turistin geldiği, en çok finansmanın sağlandığı bölgenin Avrupa Birliği olduğunu söyledi.



Şimşek, "AB ile ilişkiler kopuyor' dediğiniz an, aslında hedef Avrupa Birliği ilişkileri değil, hedef Türkiye ekonomisi" dedi.

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