Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya Londra'da

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, finans çevrleri ile görüşmek için Londra'ya iki günlük bir ziyaret gerçekleştiriyor. Pazartesi ve Salı günü yapılacak olan görüşmeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere ziyaretinin ve bu ziyaretteki açıklamaların piyasalara yansımalarının halen değerlendirildiği döneme denk geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs ortasında İngiltere'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ABD merkezli haber kuruluşu Bloomberg'e bir röportaj vermiş ve "düşük faizde ısrarcı olarak yeniden seçilmesi takdirinde ekonomi yönetiminde daha sıkı söz sahibi olacağını" söylemişti.

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Londra gezisinin ardından internet sitesinde yayımlanan makalesinde, "İktidara geldiği zamandan bu yana 15 yıldır ilk defa yatırımcılar Erdoğan'ın tekrar bir seçim kazanma ihtimalinden heyecan duymuyor" ifadesini kullanmıştı.

Financial Times gazetesinde ziyaret sonrası yayınlanan bir başyazıda ise, liradaki düşüşün önlenememesi halinde 2001 yılındaki kriz öncesi görülen "eski kötü günlerin" yeniden yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Gazetede yayınlanan yazıda, "Erdoğan'ın otokratik yönetimi altında Merkez Bankası'nın bağımsızlığı düşüncesi geçerliliğini kaybediyor" ifadesi de yer alıyordu.

Cumnurbaşkanı Erdoğan 24 Mayıs'ta Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bir programda ise şu açıklamayı yaptı:

"Bugün olduğu gibi yeni yönetim sisteminde de para politikalarında küresel yönetişim ilkelerine bağlı kalmayı sürdüreceğiz, ama küresel yönetişim biçimlerinin de ülkemizi bitirmesine müsaade etmeyeceğiz. Özellikle mali disiplinin süreceğinden ve finansal istikrarın gereğinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın."

- BBC Erdoğan'ın Bloomberg röportajı

Şimşek'ten ziyaret öncesi 'dalgalanma' açıklaması

Bu ziyaret öncesi konuşan Mehmet Şimşek, "Ekonomideki başarı, piyasalardaki dalgalanmayla değil, son 10 yılda 8.8 milyon kişiye istihdamla, büyümeyle, büyümenin tabana yayılmasıyla ölçülür." mesajını verdi.

Şimşek, piyasalardaki dalgalanmanın bir boyutunun da dışarıda olduğunu açıkladı.

Bu değerlendirmelerin akabininde gerçekleşen ve başta kur olmak üzere ekonomik verilerin negatif yönlü ivme kazandığı bir döneme denk gelen Şimşek ve Çetinkaya'nın ziyareti ekonomi çevrelerinde yakından takip ediliyor.

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