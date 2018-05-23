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Haberler > Fiskos > Mehmet Topal ile eşi Selda Topal, Semiha Şakir ve Maltepe Huzurevi sakinlerine iftar verdi - Magazin Mehmet Topal ile eşi Selda Topal, Semiha Şakir ve Maltepe Huzurevi sakinlerine iftar verdi