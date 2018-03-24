Fransa 2016’daki Avrupa Şampiyonası’nda çalkantılı bir süreç yaşayan, yazın Rusya’da yapılacak Dünya Kupası hedefine de ulaşamayan Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için hazırlık startını verdi. Antalya’da İrlanda Cumhuriyeti'ni Mehmet Topal'ın 52. dakikada attığı golle 1-0 mağlup eden Ay-Yıldızlılar, 26 Mart pazartesi günü Karadağ deplasmanına gidecek.

74. milli maçında 2. golünü kaydeden Mehmet Topal, maç sonunda açıklamalar yaparken bir dönem Milli Takım'ı bırakmayı düşündüğünü dile getirdi. Tecrübeli futbolcu ayrıca bazı sert eleştirilere de sitemde bulundu. Mehmet Topal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fizik gücü üst düzey bir takıma karşı oynadık. 3-4 gündür çok iyi hazırlanıyoruz. Takım halinde iyi bir oyun ortaya koyduk, güzel bir galibiyet oldu. Arkadaşlarım iyi mücadele ettiler. Güzel bir galibiyet oldu. İnşallah böyle devam eder. Bu sezon zorlu geçiyor. Yorucu maçlardan sonra Milli Takım'da en üst seviyede oyun ortaya koymak zorundasınız."

"Takım gençleşiyor, biz de tecrübeli ağabeyleri olarak onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Futbolun içinden gelen bazı ağabeylerimiz bizi üzecek yorumlar yapıyormuş. Önemli değil ama kırıcı olabiliyor. Burası Milli Takım. Buraya gelen herkes elinden geleni veriyor; biz burada oluruz olmayız önemli değil. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Milli Takım'ı bırakmayı düşündüm ama iş milli görev olunca duygularınızın önüne geçiyor. Bizim burada oluş amacımız genç kardeşlerimize tecrübelerimizi aktarmak."

"Ağabey bildiklerimizin Avrupa Şampiyonası'nda yanımıza gelip destek oldukları gibi biz de genç kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bir şeyler söylerken, millet olarak sert olmaya başladık. Eleştiriler ve yorumlar ağır olmaya başladı. Sağduyulu olalım."