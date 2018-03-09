Seda Sayan ile manken Ece Gürsel arasında ilginç sohbet yaşandı. Seda Sayan, sperm bankasından çocuk yapmasıyla ilgili konuşan Ece Gürsel'e, "Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var" dedi. Sayan'ın bu sözleri çok konuşuldu.

Yazar Mehmet Yüzüak da Seda Sayan'ın sözleri üzerine sosyal medya hesabı üzerinden, "Yahu Kadın sizi onure etti onure Aslanlar gibi dedi babayiğitler var dedi. İnşaatlarda çalışanlar var dedi. Siz Seda Sayan'a teşekkür edin." notuyla bir video paylaştı.

Seda Sayan, Yüzüak'ın paylaşımını repost ederek kendi sayfasında paylaştı.