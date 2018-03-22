İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nin (İHKİB) kuruluşu olan Ekoteks Laboratuvarı'nda, askerlerin giydiği, kullandığı eşya ile malzemeler, Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen talep üzerine testlere tabi tutuluyor.

Numuneleri alınan ürünler kanserojen madde içerip içermediği, alerjen yanlarının olup olmadığı, herhangi bir yanıcı durumda çabuk alev alıp yanıp yanmadığı, su geçirip geçirmediği, soğuk ve zorlu şartlara dayanıklı olup olmadığı sıkı denetimden geçiriliyor. Laboratuvarda, kimyasal, fiziksel ve performans testlerden geçmeyen hiçbir kumaş, askerlere kıyafet olarak dikilmiyor.

AA'nın aktardığına göre, Ekoteks İcra Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir, resmi kurumlardan gelen talepleri hızlıca değerlendirdiklerini, her türlü testin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi.

Laboratuvarın uluslararası akreditasyonu olduğunu belirten Özdemir, "Sektörümüzü temsil ederken bütün parametreler neyi gerektiriyorsa onun gereğini yapmaya çalışıyoruz. Bunlardan birisi ise askeriye ve emniyet güçlerinin tedariklerde ispatlamaya çalıştıkları ürünün kalitesi, fonksiyonelliği ve konforu için biz de müdahil olarak satın alma tedarik süreçlerinde yardımcı oluyoruz." diye konuştu.





Özdemir, özellikle askerlerin ve özel harekat polislerinin zor koşullarda görevlerini yaptıkları, bunun için de hem üzerlerindeki kıyafetlerin hem de kullandıkları malzemenin çok özellikli olması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bizler iyi ürünler giyilmesi için çaba gösteriyoruz. Askerlerin ve polislerin hayatlarını kolaylaştıracak parametreleri belirliyoruz. Zor koşullardaki bakterilerden arındırılmış ürünlerden tutun da yağmurda su geçirmezlikten, yanmazlık koşullarda yani herhangi bir tutuşurluluğun güç olması testleri burada yapılmaktadır. Askerimiz artık dünya koşullarının üstünde fonksiyonel giysilerle donatılıyor. Bu kullanılan malzemelerin fonksiyonel olması, kullanım konforu yaratmakta. Terlediğinde terini dışarıya atan, hava geçirgenliği sağlayan, yağmurlu ve zor kış koşullarında soğuğu içeri almayıp ama vücut sıcaklığını dışarıya atan bir fonksiyonel ürünler yapılabiliyor."

"ÜRÜNLERİ ÜÇÜNCÜ GÖZ OLARAK RAPORLUYORUZ"

Kıyafet ve eşyaların hangi testlerden geçirilip geçirilmeyeceğinin hazırlanan şartnamelerle belirlendiğini vurgulayan Özdemir, "Bunun için de ihaleye çıkıyorlar. İhaleden sonra tedarik anlamında üreticilerimiz istenilen bütün parametreleri sağlayacak koşulda ürün geliştiriyor. Biz de süreçte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Alınacak ürünü üçüncü göz olarak inceledikten sonra raporluyoruz. Bir tane parametreden kalırsa reddediyoruz. Bizim verdiğimiz raporlar doğrultusunda yetkililer alımlarını gerçekleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Laboratuvarın Teknik Müdürü Sevim Razak ise asker ile özel harekat polislerinin giydiği kıyafetler ve kullandığı eşyaları test talepleri doğrultusunda incelediklerini söyledi.

Kendilerine gelen ürünlerin test sonuçlarını raporla sunduklarını dile getiren Razak, "Asker ve polislerin kıyafet, eşyalarını testlerden geçiriyoruz. Mesela mikrobiyolojik testle ürünlerin antibakteriyel olup olmadığını kontrol ediyoruz. Askerimizin kullandığı ürünler teknik fonksiyonerlik açısından önemlidir. Çünkü uzun süreli zor koşullarda üzerini değiştiremeden ya da yıkanmadan tekrar tekrar kullanabilme durumları oluyor. Ayrıca su ve yağ iticilik özelliği, ten lekesinin dışarıya vermeme, güneş ışığına karşı dayanılması, solmazlık, herhangi patlama ve alev kaynağına maruz kaldığında giydikleri ürünlerin güç tutuşabilirliğinin olması ve yanmaması gerekiyor. Ürünlerin konforlu olması da önemli. Sıcağa ve soğuğa dayanım özellikleri, giydikleri şeylerin çatlamaması, yırtılmaması, deforme olmaması önemlidir. Bunların hepsine bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"YAPILAN TESTLER YAZILI ŞARTNAMEYLE BELİRLENİYOR"

Razak, özelliklerin sağlanması için kimyasal parametrelerin kullandığının altını çizerek, sözlerini söyle sürdürdü:

"Laboratuvarımızın farklı bölümlerinde de yapılan uygulamalarla bu özellikleri kontrol etmekteyiz. Ürünler geldiği zaman fiziksel, kimyasal çok farklı aşamalardan geçiyoruz. Burada hangi testi yapacağımız elimize gelen yazılı şartname ile belirleniyor. Mehmetçiklerin ve özel harekat polislerimizin, kullandığı ürünlerin arasında çorap, iç çamaşırı, içlikler, pantolon, kaban, kamuflaj malzemesi, çanta, çadırlar var. Bunlar uzun süreli kullanım gerektiren özel fonksiyonel niteliği olması gereken ürünler. Bu ürünlerin güç tutuşabilirliğinin olması, herhangi bir alev kaynağına maruz kaldığında tutuşmaması, alev almaması çok önemlidir. Ayrıca alerjen, kanserojen, kimyasal içermemesi gerekiyor. Çünkü cilt ile doğrudan temas olduğundan sağlıklı olması gerekiyor."

Laboratuvarda çadır ve çantaların da analizlerinin yapıldığını ifade eden Razak, hafif, taşınması kolay ama zor koşullara karşı dayanıklılığı yüksek ürünler üretildiğini ve bunların performans analizlerini başarıyla geçtiğini vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Mehmetçiğin giydiği çoraptan, sırtında taşıdığı çantaya kadar her malzemenin mantar ve bakteri üremesini önleyici özellikler aradığını, bunun için de büyük bir hassasiyet gösterdiğini anlatan Sevim Razak, özellikle çoraplarda uzun süreli, yıkanmadan ve çıkarılmadan tekrar tekrar kullanılması sebebiyle Mehmetçiğin ayağında oluşabilecek mantar ve yaralara karşı önleyici unsur olarak antibakteriyel işlem görmüş ürünler kullanıldığını anlattı.

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