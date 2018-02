Bağdat’a doğru giden Osmancık Taburu yolda uğradığı baskını başarıyla atlatmıştır. Süleyman Askeri, bir kez daha Cox’u hezimete uğratmış, taburuyla birlik yoluna devam etmektedir. Taburun girdiği çatışmada Mehmet’te büyük bir kahramanlık göstermiştir. Yaralı ayağına rağmen verdiği mücadeleyle Osmancık taburunu ne kadar çok istediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Diğer taraftan Bağdat’a doğru giden Hüsrev kervansarayda Cox ile karşılaşır.

Ancak her ikisi de birbirini tanımaz. Cox’un yeni hedefi bir an önce Bağdat’a vararak planlarına orada devam etmektir. Mehmet ise her şey yolunda gidiyor diye sevinirken kardeşi Said’in bir kez daha sert tepkileriyle karşılaşır. Said, Mehmet’in taburla birlikte olduğunu Süleyman Askeri’ye söyler. Ancak Süleyman Askeri’den beklemediği bir tepki alır. Zira Süleyman Askeri, Mehmet’in trende olduğundan haberdar olduğunu söyler.