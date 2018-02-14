Mehmetçik Kûtulamâre 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte fragman!
Mehmetçik Kûtulamâre dizisi 4. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümünde izleyicisinden tam not alan Mehmetçik Kûtulamâre dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte, Mehmetçik Kûtulamâre 5. yeni bölüm fragmanı ve özeti...
14.02.2018 - 10:36 | Güncelleme:
Mehmetçik Kûtulamâre dizisi, Birinci Cihan Harbi’ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu edinen Mehmetçik Kûtulamâre dizisi 4. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. Peki, 5. yeni bölümde neler olacak? İşte, Mehmetçik Kûtulamâre 5. yeni bölüm fragmanı ve özeti...
MEHMETÇİK KûTULAMARE 5. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osmancık Taburu yolda büyük badireler atlatıp Bağdat’a gelmiştir. Süleyman Askeri, Bağdat’ta ilk iş olarak aşiretlere gidecek mektupları yollayarak vazifeye başlar. Cepheye gitmek için gerekli planları yapmış bölgenin eşrafı ile toplantı düzenlemiştir. Bu toplantı da plan gereği Hüsrev ve Ömer Osmanlı devletine destek vermeyeceklerini söylemişlerdir. Süleyman Askeri bu planla İngilizlere destek veren aşiretleri ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Mehmet, gizli olarak geldiği Bağdat’ta sandıktan çıkmayı hesaplarken beklenmedik bir durumla karşılaşır. Mehmet, aşiretlere gidecek sandıklardan birine gizlenmiştir. Mektupları götüren birlik yola çıkar. Aşiretlere mektup götürüleceğini öğrenen Cox baskın yapıp mektupları ele geçirmek için hareket geçer. Mehmet’in de içinde bulunduğu birlik yolda baskına uğrar. Mehmet ve Said dışında bütün askerler şehit olur. Ancak Mehmet kurtulmayı başarır. Mehmet, mektupları alarak oradan uzaklaşır. Baskın haberini alan Süleyman Askeri ise hem Mehmet’in nerede olabileceğini hem de mektupların akıbetini düşünmektedir. Mehmet mektuplarla birlikte çölde bacağındaki yaradan dolayı baygın düşer. Karşısına rüyalarında gördüğü Zeynep çıkmıştır. Süleyman Askeri ise Mehmet’in yerini öğrenmiş çölde Zeynep’in çadırında karşısına çıkmıştır. Mehmet yemin ederek Teşkilatı Mahsusa’ya katılmıştır. Mehmet’in ilk görevi ne olacaktır? Mehmet ile Zeynep arasında neler yaşanacak? Mehmet, Zeynep’e rüyasında gördüklerini anlatacak mı? Said’i bekleyen sürpriz nedir? Cox’un Hüsrev’le ilgili planı nedir? S. Askeri, Cox’un yerini öğrenecek mi?
MEHMETÇİK KûTULAMARE 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Mehmetçik Kûtulamâre dizisi 5. yeni bölümü ile 15 Şubat Perşembe TRT 1 ekranlarında olacak.
MEHMETÇİK KûTULAMARE 4. SON BÖLÜM ÖZETİ
Bağdat’a doğru giden Osmancık Taburu yolda uğradığı baskını başarıyla atlatmıştır. Süleyman Askeri, bir kez daha Cox’u hezimete uğratmış, taburuyla birlik yoluna devam etmektedir. Taburun girdiği çatışmada Mehmet’te büyük bir kahramanlık göstermiştir. Yaralı ayağına rağmen verdiği mücadeleyle Osmancık taburunu ne kadar çok istediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Diğer taraftan Bağdat’a doğru giden Hüsrev kervansarayda Cox ile karşılaşır.
Ancak her ikisi de birbirini tanımaz. Cox’un yeni hedefi bir an önce Bağdat’a vararak planlarına orada devam etmektir. Mehmet ise her şey yolunda gidiyor diye sevinirken kardeşi Said’in bir kez daha sert tepkileriyle karşılaşır. Said, Mehmet’in taburla birlikte olduğunu Süleyman Askeri’ye söyler. Ancak Süleyman Askeri’den beklemediği bir tepki alır. Zira Süleyman Askeri, Mehmet’in trende olduğundan haberdar olduğunu söyler.
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