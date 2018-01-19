Mehmetçik Kut'ül-Amare birinci bölümüyle izleyici karşısına geçti. Uzun süredir merakla beklenen dizi izleyiciden tam not almışa benziyor. Mehmetçik Kut'ül-Amare dizisi Kut’ül Amare Kuşatması’nın hikayesini anlatıyor.

MEHMETÇİK KUT'ÜL-AMARE 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MEHMETÇİK KUT'ÜL-AMARE OYUNCULARI KİMLER?

İddialı sahneleri ve başarılı oyuncuları ile kendisinden söz ettirecek dizinin kadrosunda; Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Gamze Özçelik, Özgü Kaya, Yevlayiva Dedova, Semih Ertürk, Uğur Karabulut, İsmail Hakkı ve usta oyuncu Serdar Gökhan yer alıyor.

MEHMETÇİK KUT'ÜL-AMARE İLK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MEHMETÇİK KUT'ÜL-AMARE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ’ın yapım ve senaryosunu üstlendiği, yönetmenliğini ise Mustafa Şevki Doğan’ın yaptığı ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’ dizisinin çekimleri İstanbul Riva’da kurulan dev platoda gerçekleştiriliyor.

Mehmetçik Kutül-Amare

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Mehmetçik Kutül-Amare fragmanı

Mehmetçik Kutül-Amare yeni bölüm

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