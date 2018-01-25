Mehmetçik Kut'ül Amare bu akşam ikinci bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başlayan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin yeni bölümde neler yaşanacağı merakla araştırılıyor. Peki Mehmetçik Kut'ül Amare 2. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ayağının kesileceği haberini bizzat kardeşinden alan ve tüm hayalleri yıkılan Mehmet şimdi ne yapacak? Osmancık taburuyla beraber cepheye gitme hayali gerçekleşecek mi? Hayaline ulaşmak için her yolu deneyen Mehmet, nasıl bir imtihanla karşı karşıya kalıyor?

Osmancık taburunu Kuran Süleyman Askeri Bey Irak cephesinden ardı ardına gelen kötü haberlerle sarsılıyor. İngilizlerin karanlık planlarını gün yüzüne çıkarmanın ve mani olmanın tek bir yolu var… Bir an evvel cepheye ulaşmak. Peki, bu yolculuk Süleyman Bey’in planladığı gibi geçecek mi? Yolda Süleyman Askeri’yi bekleyen büyük tehlike ve alacağı inanılmaz haber nedir?

İstanbul’da başarıya ulaşamayan P. Cox’un yeni hedefi Kilikya bölgesi. Peki, Kilikya bölgesinde Cox’un yeni müttefikleri kimler olacak? Bağdat’a doğru yola çıkan Osmancık Taburunu durdurmak için nasıl bir plan yapacak? Eğitimlerini tamamlayarak Osmancık Taburuna girmeye hak kazanan askerler, hiç ummadıkları anda uğradıkları saldırıyla sarsılıyor. Peki, Osmancık Taburu ilk sınavından nasıl bir sonuçla çıkacak?

Mehmetçik Kut'ül Amare 2. bölüm saat 20:00'de TRT 1'de ekrana gelecek.

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE DİZİ KONUSU

Mehmetçik Kûtulamâre dizisi, Birinci Cihan Harbi’ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alıyor.

Darülfünun talebesi olan Mehmet, vatanı için her türlü fedakarlığı ve çabayı göstermekten geri durmaz. Bu amaçla başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu ve en kabiliyetli askerlerin seçildiği Osmancık Taburu’na katılıp cepheye gitmek için büyük bir mücadele gösterir. İhtişamlı bir devletin varislerine bıraktığı son destan olan Kûtulamâre Zaferi’ni konu alan dizi, Mehmet karakterini merkezine alarak her anı heyecan, aksiyon ve derin duygularla yoğrulmuş hikâyesiyle seyirciyle buluşacaktır.

Bunun yanında Mehmet’in, vatan için canını ortaya koyarken karşısına çıkacak Zeynep ile yaşayacakları sevda ise, çöle yazılan bir aşk destanı olacaktır. Mehmet, başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu Osmancık Taburu’yla birlikte Arap coğrafyasında büyük bir mücadele gösterecektir. Bölgede yaptıklarıyla Osmancık Taburu içinde büyük bir kahraman haline gelecektir.

Mehmet kahramanlıkları İngilizlerin oyunlarını bozacak ve Kut’ül Amare destanının mimarı olacaktır. Osmanlı Devleti’nin, İngilizleri Kûtulamâre’de kuşatıp teslim almasında canını ortaya koyacak olan Mehmet ile birlikte Osmancık Taburu’nun diğer kahraman askerleri de yakından tanıtılacaktır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti askerleriyle, İngiliz askerleri arasında çöllerde, dağ başlarında, nehirlerde yaşanan amansız mücadele tarihi kaynaklara dayanılarak anlatılacaktır.

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