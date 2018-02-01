Mehmetçik Kut'ül Amare 3. yeni bölümüyle bu akşam TRT 1'de ekranlara gelecek. Kut'ül Amare'nin 3. bölümünde Süleyman Askeri, Osmancık taburuyla bir an evvel Bağdat’a ulaşıp cepheye gitme telaşındadır. Dizinin takipçileri 'Mehmetçik Kut'ül Amare 3. bölümde neler olacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte Mehmetçik Kut'ül Amare 3. bölüm fragmanı ve özeti...

Mehmetçik Kut'ül Amare 3. bölüm fragmanı;

MEHMETÇİK KUT'ÜL AMARE 3. BÖLÜM ÖZETİ

Osmancık taburundan geri kalmak istemeyen Mehmet, Bağdat’a giden trene gizlice binmeyi başarmıştır. Girdiği vagona yaralanmasına neden olan Victoria’da getirilmiştir. Mehmet Victoria’yı sorgulayarak ayağını yaralayan kişinin Cox olduğunu öğrenir.

Süleyman Askeri, Osmancık taburuyla bir an evvel Bağdat’a ulaşıp cepheye gitme telaşındadır. Diğer taraftan Kilikya’daki Komitacılarla buluşan Cox, Osmancık taburunun Bağdat’a ulaşmaması için yeni eylemler peşindedir.

Bütün bunlar yaşanırken Mehmet ve Victoria arasındaki sorgulama devam etmektedir. Bu sırada askerlerin sesini duyan Victoria, Mehmet’e silahını vermesini istemiş, vermemesi durumunda kendisini ihbar edeceğini söyleyerek tehdit etmiştir. Silahı alan Victoria, Süleyman Askeri’nin vagonuna getirilmiştir. Fırsatını bulan Victoria silahı Süleyman Askeri’ye doğrultmuş ancak silah boş çıkmıştır. Bu durum aynı zaman da Mehmet’in trende olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Süleyman Askeri hemen Mehmet’in bulunması için emir vermiştir. Mehmet’i neler beklemektedir? Said kardeşi Mehmet’i Süleyman Askeri’ye söyleyecek mi? Hüsrev’i bekleyen büyük sürpriz nedir?

Osmancık taburunun karşılaşacağı olay ne olacaktır? Osmancık Taburu Bağdat’a varabilecek midir? Cox’un yaşadığı hayal kırıklığı nedir? Süleyman Askeri yol güzergâhında kimi yakalayacak?

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