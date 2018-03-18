Afrin Harekatı'nın 58. gününde, ilçe merkezi TSK ve ÖSO tarafından kontrol altına alındı. İlçedeki resmi binalara Türk Bayrakları asılırken, kentte mayın ve patlayıcı temizleme çalışmaları da başladı.

TSK ve ÖSO, sabah 08:30'da ilçe merkezindeki kontrolü sağladı. Afrin ilçe merkezinde Mehmetçiğin hilal oluşturması ise drone ile görüntülendi.

AFRİN'DE KOMANDO ANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, Mehmetçik, ilçe merkezinde komando andı okudu.

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