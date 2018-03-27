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'KAYITLARI SİLDİK'

Ne var ki konuklardan biri dayanamayıp bu anları gizlice görüntüledi ve sosyal medya hesabında paylaştı. Mehtap Bayri parti bitiminde, “Ben 15, Nebahat Çehre 26 Mart doğumlu. Birlikte kutlamak gurur ve heyecan verici. Yüzlerimiz hep gülsün” diye konuştu.