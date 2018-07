Osmanlı’nın yüzyıllar boyunca savaşa giderken kullandığı ve tüm dünyanın korkulu rüyası olan mehter takımı bu kez farklı bir görev için kullanıldı. Malatya’da yaşayan Meşe ailesi, çocukları Hasan Meşe’ye kız istemeye mehter takımı ile gitti. İlginç merasimde renkli görüntüler yaşandı.

Yeşiltepe’de bulunan kız evine yeri göğü inleten mehter marşları eşliğinde giren erkek tarafı mahallelilerin de yoğun ilgisi ile karşılaştı. Böylesine bir kız isteme merasimi ile ilk kez karşı karşıya kalan kız tarafı şaşkınlığını gizleyemedi. Aynı şaşkınlığı yaşayan mahalleliler de bu anı cep telefonları ile ölümsüzleştirdi.



HEM BABA HEM DE OĞLU MEHTERAN



Kendisi gibi babasının da mehteran olduğunu ifade eden Hasan Meşe, böyle bir fikrin ortak alındığını belirtti.

Kız tarafı için büyük bir sürpriz olduğunu aktaran Meşe, “Benim babam eskiden beri mehteran takımında, kendisi de bu konuda bize yardımcı oldu. Mümkün oldukça heyecanlı ve sürpriz bir şey yapmaya gayret gösterdik, çok da olumlu ve güzel tepkiler aldık. Mehteran babamdan kalan bir meslek, ben de bu mesleği yapıyorum, mehter takımı ile birlikte kız isteme töreni düzenlemek istedik, grubumuzu ve malzemeleri hazırladık ve kız tarafına büyük bir sürpriz yaşattık. Meslek olarak da babamın arkasında mehteran takımına eşlik ediyorum. Belediyede de zaman zaman çalışıyorum. Kız tarafı böyle bir şey beklemiyordu, hem aile, hem akrabaları, hem de komşular tarafından şaşkınlıkla izlendi. Güzel bir çalışma yaptık” şeklinde konuştu.

“ÇOK ŞÜKÜR KIZI ALDIK”



Hasan Meşe’nin babası Ümit Meşe ise “Beni ‘Mehter Baba’ olarak tanırlar. Her ne kadar konumuz mehteran olsa da burada esas konu Osmanlı aşkıdır. Bu aşkı Türkiye’nin her ilinde, her ilçesinde hatta her köyünde sevdirmek anlamında, bazı yaşanmış şeylerden parçalar alarak, halkımıza güzel izlenimler vermeye çalıştık. Bu bağlamda kendi oğluma, kız istemeye giderken mehteranımı da götüreyim dedim. Çünkü Türkiye’de ilk oldu bu, Türkiye’de mehteranla kız istemeye ilk kez biz gittik. Daha önceden nişana gidildi, düğüne gidildi ama mehteranla kız istemeye ilk kez biz gitmiş olduk. Kız istemeye giderken de mehteranımızla gümbür gümbür yürüyerek gittik. Kız evi de bu durumda çok mutlu oldu, kendileri için büyük sürpriz olduğunu ifade ettiler. Mehteranımızı kız istemeye kattığımız için çok mutluyum. Biz burada Osmanlı düğünü yapıyoruz biz ve bizler Osmanlı torunuyuz. Osmanlı torunu olmak bizler için ayrı bir gururdur, Osmanlı düğünü yapmak da mehterana yakışır diye düşünüyoruz. Çünkü Allah nidalarını söyleyerek, tekbir ve cenk marşlarıyla gidip kızımızı istedik. Allah’a şükürler olsun, kızımızı da aldık” şeklinde konuştu.



Kızın ağabeyi Musa Dere de, tablo karşısında çok şaşırdıklarını aktararak, “Bizler normal bir kız isteme olarak bekliyorduk. Heyecanımız vardı o gün, bize de sürpriz olarak çıktı karşımıza ve mehteranla ilk defa bir kız isteme gördük. Açıkçası çok duygulandık, güzel oldu ve hiç beklemediğimiz bir tepki aldık komşularımızdan, ailemizden. Bu organizasyonu başarılı bulduk” diye konuştu.