Meizhou Kejia - Beijing Baxy maçı ne zaman?

Meizhou Kejia ve Beijing Baxy, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:30. Meizhou Kejia 20 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Beijing Baxy 16 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Meizhou Kejia, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Beijing Baxy, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 495. İddaa'da Meizhou Kejia kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Beijing Baxy kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Meizhou Kejia son hafta oynanan Qingdao Hainiu maçında 1-2 kazandı.

Beijing Baxy ise Dalian Yiteng maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Meizhou Kejia, 13 gol attı ve 3 gol yedi.

Beijing Baxy, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Beijing Baxy, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.