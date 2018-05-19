Meizhou Kejia - Hubei Zhongbo maçı rakamları

Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında Meizhou Kejia ile Hubei Zhongbo, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 14:30. 23 puanlı Meizhou Kejia 2. sırada bulunuyor, Hubei Zhongbo 24 puana sahip ve 1. sırada. Meizhou Kejia son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Hubei Zhongbo, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 358. İddaa'da Meizhou Kejia kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Hubei Zhongbo kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Meizhou Kejia son hafta oynanan Qingdao Hainiu maçında 1-2 kazandı.

Hubei Zhongbo ise Lijiang Jiayunhao karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Meizhou Kejia, 14 gol attı ve 3 gol yedi.

Hubei Zhongbo, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hubei Zhongbo 8 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.