Meksikalı araştırmacılar dünyanın en büyük su altı mağarası keşfetti.

Meksika'da keşfedilen ve dünyanın en büyük sualtı mağarası olduğu belirtilen 347 kilometre uzunluğundaki labirent şeklindeki mağara, çok sayıda su altı kanalından oluşuyor.

Aylar süren çalışmanın ardından gün yüzüne çıkarılan mağarada Antik Maya döneminden kalıntılar bulunuyor.

Proje'nin yöneticisi Guillermo de Anda, "Burada yaklaşık 200 adet sualtı mağarası var ve hepsi birbirine bağlı. Buradaki kalntılar geçmişe de ışık tutuyor" dedi.

Meksika'nın Yucatan Eyaleti, Maya dönemi kalıntılarıyla biliniyor. Su altı mağaralarının bölgeye çok sayıda turist çekmesi bekleniyor.