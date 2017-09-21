Meksika'da deprem sonrası enkaz altından 'WhatsApp mesajları'

- Reuters Kurtarma görevlileri Mexico City'deki enkazdan sağ kalanları kurtarabilmek için zamana karşı yarışıyor.

Meksika'da Salı günü meydana gelen ve şu ana kadar 230 kişinin ölümüne neden olan 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından, kurtarma ve yardım faaliyetleri zamana karşı yarışa dönüştü.

Kurtarma faaliyetlerindeki odak noktası başkent Meksiko'da yıkılan bir ilköğretim okulunun altında kalan çocuklar. Okulun çökmesi sonucu en az 21 çocuğun ve 5 yetişkinin öldüğüne inanılıyor, çok sayıda kişi de kayıp.

Yetkililer BBC'ye yaptıkları açıklamada, 13 yaşındaki bir kız çocuğunun bir masanın altına saklandığına inandıklarını söyledi.

El Universal gazetesine konuşan, enkaz altında kalan çocuklardan bazılarının anne ve babaları ise çocuklardan WhatsApp uygulaması üzerinden mesajlar aldıklarını söyledi.

Bir kız çocuğunun "Ben iyiyim, yanımda sıkışmış dört çocuk daha var, yardım edin, susadık" yazdığı belirtildi.

Reuters haber ajansı ise WhatsApp mesajı söylentilerinin enkaz çevresindeki kurban yakınları arasında dolaştığını ancak doğrulanamadığını bildirdi.

Enrique Rebsamen İlkokulu, depremde yıkılan onlarca binadan biriydi. Okulun enkazında 500 asker ile 200 polis ve gönüllü çalışıyor.

Yetkililer, başkent Meksiko'da çöken binaların enkazından 52 kişinin sağ kurtarıldığını belirtti.

Meksika'dan uluslararası yardım talebi

Öte yandan, Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray deprem sonrası uluslararası yardım talebinde bulundu.

Videgaray "Dünya genelindeki tüm ülkelerden büyük bir dayanışma görüyoruz. Şu anda en çok ihtiyacımız olan kurtarma faaliyetlerine yardım edilmesi, özellikle de bize yardım edecek uzman ekipler ve malzemelere ihtiyacımız var. Zaman çok önemli" dedi.

- Getty Images Arama-kurtarma çalışmaları ve yardım faaliyetlerine binlerce gönüllü katılıyor

Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Peña Nieto da felaket kurbanları için ülke çapında 3 günlük yas ilan etti.

Depremde hasar gören Jojutla kentini ziyaret eden Nieto halktan kurtarma faaliyetlerine katılmalarını istedi.

Nieto "Bu ortak çabanın bir parçası olmak önemli" dedi.

Hükümetin elindeki verilere göre 7,1 büyüklüğündeki depremde en büyük can kaybı şu kentlerde yaşandı;

Meksiko: 100 ölü

Morelos eyaleti : 69 ölü

Puebla eyaleti: 43 ölü

Mexico eyaleti : 13 ölü

Guerrero: 4 ölü

Oaxaca: 1 ölü

Bu arada polis, yağmayı önlemek için depremden zarar gören bölgelerde güvenlik önlemlerini arttırdı.

Okullar Pazartesi gününe kadar kapalı tutulacak, profesyonel futbol karşılaşmaları da iptal edildi.

Meksika sık sık büyük depremlerin yaşandığı bir ülke.

Ülkenin güneyinde yine bu ay içinde yaşanan 8,1 büyüklüğündeki deprem sonucu da en az 90 kişi hayatını kaybetmişti.

Son deprem de çok sayıda kişinin, başkentte binlerce kişiyi öldüren büyük depremin 32. yıldönümünde deprem tatbikatına katılmasından kısa süre sonra meydana gelmişti.

Meksika'da 7.1 büyüklüğünde deprem: 200'den fazla ölü

Meksika'da neden sık sık büyük deprem oluyor?

Son 100 yılın en büyük 25 depremi