Meksika'da düzenlenecek olan halter ve yüzme dünya şampiyonaları deprem nedeniyle ertelendi

Komitenin yaptığı açıklamada, "2017 Para Sport Festival" adıyla 30 Eylül-6 Ekim tarihlerinde Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenecek halter ve yüzme dünya şampiyonalarının dün yaşanan deprem nedeniyle ertelendiği duyuruldu.

IPC Başkanı Andrew Parsons, yaşanan felaketin ardından Meksikalı otoritelerin önceliğinin halkın yaralarını sarmak olacağını ve iki büyük uluslararası organizasyonu bu nedenle ertelediklerini kaydetti. IPC, ilk kez bu çapta bir organizasyonun tarihini değiştirme kararı aldı.

Bu arada Formula 1 takımlarından Force India'da mücadele eden 27 yaşındaki Meksikalı pilot Sergio Perez de depremzedeler için 125 bin sterlin para yardımında bulunduğunu açıkladı.

Meksika'da dün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde 248 kişi hayatını kaybetmişti.

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