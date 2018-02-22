Yetkililer, Playa del Carmen kentinde yolcuları indirmek üzere limana yanaşan feribotta henüz bilinmeyen bir sebepten patlama meydana geldiğini bildirdi.

Patlamada 25 kişinin hafif şekilde yaralandığını kaydeden yetkililer, yaralıların civardaki hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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