Meksika'da gökten balık yağdı

Tamaulipas eyaleti sivil savunma ajansı yetkilileri, Tampico kentinde gökten yağmurun yanı sıra balık "yağdığını" kaydetti.

Ajansın sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta, bir poşette 4 ufak balık ve kaldırımda da bir balık görülüyor.

Aslında eski zamanlardan bu yana görülen bu doğa olayını bilim adamları, fırtına sırasında havaya çekilen balıkların yağışla yere inmesi olarak açıklıyor.

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