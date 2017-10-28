Meksika'da ilk cep Vettel'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı Meksika Grand Prix'sine Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ilk sıradan başlayacak.
Başkent Meksiko'daki 4 bin 304 metrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak Meksika Grand Prix'sinin sıralama turlarında en hızlı isim 30 yaşındaki Vettel oldu.
Kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Ferrari pilotu Vettel, 1.16.488'lik derecesiyle yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde etti. Alman sporcu, kariyerinin 50. pole pozisyonunu kazandı.
Red Bull-TAG Heuer pilotu Max Verstappen'in 1.16.574 ile ikinci cebe yerleştiği sıralama turlarında, pilotlar klasmanında zirvede yer alan ve yarışı ilk beşte bitirmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ise 1.16.934 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.
Yarın koşulacak Meksika Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki pilotlar ve dereceleri şöyle:
1. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.16.488
2. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1.16.574
3. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.16.934
4. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.16.958
5. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.17.238
6. Estaban Ocon (Force India) 1.17.437
7. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) 1.17.447
8. Nico Hülkenberg (Renault) 1.17.466
9. Carlos Sainz (Toro Rosso) 1.17.794
10. Sergio Perez (Force India) 1.17.807
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