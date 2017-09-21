Meksika'dan en acı haber okul binasından geldi!

Meksika Sosyal Kalkınma Dairesi, Twitter hesabından başkentte enkaz altından 52 kişinin kurtarıldığını duyurdu. Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin "Durmayacağız." ifadesi kullanıldı. Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, deprem nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan etti.

Yerel makamlar başkentte 44 binanın depreme dayanamayarak çöktüğünü kaydederken en acı haber ise bir okul binasından geldi

Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto, okul binasının enkazından 20 çocuk ve 2 yetişkinin cesedinin çıkarıldığını 30 öğrenci ve 8 yetişkinin ise hâlen kayıp olduğunu duyurdu. 8 eyalette okulların tatil edildiği belirtilirten, çöken okuldaki arama kurtarma çalışmalarının da gün boyunca devam edeceği söylendi.

Arama kurtarma ekipleri, ismi Frida olan bir kız çocuğunun sesinin geldiğini, kendisiyle beraber 2 kişinin daha olduğunu, diğerlerinin yaşayıp yaşamadıklarını bilmediklerini, ancak 3 çocuğun sesini duyduklarını söylediler.

Meksika’da meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar 248 kişi yaşamını yitirdi. Enkazın altında kalan ve yaralı sayısı ise henüz bilinmiyor. Başkent Meksika’da en az 400 binanın yıkıldığı belirtiliyor.

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