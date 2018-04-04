El Centro Donanma Hava Tesisleri komutanlığından yapılan açıklamada Kaliforniya'nın El Centro bölgesinde yerel saatle 14:35'te meydana gelen kazanın rutin bir eğitim uçuşu sırasında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Deniz Piyade CH-53E model helikopterde dört mürettebat bulunuyordu ve şu anda dördünün de kayıp olduğunu, hayatlarını kaybettikleri varsayılıyor. Kazanın nedenine dair soruşturma başlatıldı.

ABD son olarak geçen yıl Temmuz ayında Mississippi'de bir askeri nakliye uçağı düşmüş ve 15 denizci ölmüştü. Meksika sınırında düşen helikopter, Mississippi'den bu yana en ölümcül kaza olarak kayıtlara geçti.

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