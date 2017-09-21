5 | 32

“Bu derinlikte fayın üzerinde basınç çok olduğu için depremin büyüklüğü artıyor. Cocos levhası, Pasitif Okyanusu’nun tabanındaki pek çok küçük levhadan biri. Bu depremler, Cocos’un etrafında oluşuyor. Aşağı doğru dalma hareketi olduğu için biz bu depremlere dalmabatma deriz. Bunlar büyük olur ve bu tip depremler olduktan itibaren 6 ay içinde 7 büyüklüğünde bir deprem beklenebilir.”