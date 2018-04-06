Şef Cenk Akkaya, işletme fakültesinde ders veren bir akademisyenken mutfağı tercih edip hayatını baştan sona değiştirmekten hiç çekinmemiş. Biz kendisiyle eğitmen şefken tanıştık. İstanbul’da önemli restoranların mutfaklarında da çalışan Akkaya, kısa bir süre önce Meksika’nın kumsalları ve turkuaz deniziyle ünlü tatil beldesi Tulum’da açılan iki Türk restoranın şefi oldu. Şehir merkezinde açtıkları restoranda anne tadında ev yemekleri yapıyorlar. Bu hafta açılacak restoranda ise küçük dokunuşlarla lezzetlendirdikleri Türk yemeklerini sunacaklar. HT Cumartesi'den Nur Toprakoğlu'nun haberi...

Niye Meksika?

Tarihi, kültürü, sıcacık insanları bir yana; sene boyunca 25-26 derecelerde dolaşan iklimi ve denizi beni benden aldı. Hayatım boyunca hayalim orta kuşakta, 12 ay şortla yaşamaktı, en sonunda bu hayalime ulaştım. Güney Amerika bana Avrupa’dan çok daha fazla heyecan veriyor. Tatillerde tüm Güney Amerika’yı dolaşmak gibi bir planımız var. Belki de en önemli nedenlerden biri de burada gastronomik anlamda çok fazla heyecan var. Geldiğimden beri bu zamana kadar yemediğim o kadar çok şey yedim ki. Ve daha tadacak, deneyimleyecek çok şey var.

İki Türk restoranı açıyorsunuz, ikisinin mutfağında da Türk yemekleri mi pişecek?

İlk restoranımız Loyal Order Pueblo’yu Meksika’ya geldikten 3 hafta sonra kasaba içinde açtık. Burada daha ziyade anne lezzetleri diyebileceğimiz yemekler var. Mücverden tandıra, zeytinyağlılara, mantıdan aşureye ve serpme kahvaltıya ev lezzetleri sunuyoruz. Yoğurt, sucuk, peynire kadar tüm ürünleri kendimiz hazırlıyoruz. Burada yoğun bir expat topluluğu var, kısa zamanda sıkı bir müdavim kitlesi yakaladık. İkinci restoranımız Loyal Order Beach’i ise bu hafta sahilde açıyoruz. Bu restoranda ise günlük mezelerden taş fırın ve mangal lezzetlerine, Türk mutfağını ufak dokunuşlarla sunacağız.

Türk yemeklerini tanıyorlar mı?

Buradaki halk ve yabancı kitle Türkiye’yi tanıyor ama genel olarak Türk mutfağını kebap ve baklavadan ibaret sanıyorlardı. Yemeklerimizi tadanların fikirlerini epeyce değiştirdik.

Meksika ve Türk mutfağının karışımı melez bir mutfak doğar mı, ne dersin?

Personel yemeğini olabildiğince sos şefim Jorge’ye yaptırıyorum ve evde yedikleri yemekleri yapmasını istiyorum. Bazen de ben Türkiye’den ev yemekleri yapıyorum. İki mutfakta birbirine çok paralel yemekler yakaladık ve genel olarak damaklarımız benziyor. Ben iki mutfağı karıştırmaktan ziyade, Meksika’da bulduğum gıdalarla bizim tariflerimizi birleştiriyorum. Ortaya chayote’den zeytinyağlı, mango ve guava’dan hoşaf gibi güzel bileşimler çıkıyor.

İranlı eşin de şef, o da kendi mutfaklarından yemekler yapacak mı?

Bita, aşçılık eğitimi almıştı ama burada daha ziyade pastacılık tarafını güçlendirecek. Türk tatlıları konusunda onun yoğun desteğini alacağız. Yakın zamanda da kendi tatlı - kahve dükkânını açmayı planlıyor.

‘MEKSİKA YEMEKLERİYLE BÜYÜK AŞK YAŞIYORUZ’

Meksika yemeklerine alıştınız mı, favoriniz neler?

Meksika yemekleriyle büyük aşk yaşıyoruz. Jorge’nin ev lezzetleri başta olmak üzere, pozole, arrachera, taco’nun her çeşidi, cochinita ilk sıraları paylaşır. Burada “pastor” diye bizim dönere akraba bir yemek var. O da güzel ama bir memleket döneri değil.

İleriki günler için hedefleriniz neler?

Buradaki Meksikalı şeflerle ortak yemek geceleri düzenleyeceğiz. Daha sonrasında Güney ve Kuzey Amerika’da da bu tür etkinliklerimiz olacak.