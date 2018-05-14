ABD'nin sosyal güvenlik idaresinin bildirdiğine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania, yeni bebek isminde hızla yükseliyor.

2016'da en çok verilen isimler sırasında 1650'nci sırada bulunan Melania 2017'de 720'nci sıraya kadar yükseldi. İlk sıralarda ise Ensley, Oaklynn, Dream ve Oaklyn bulunuyor.

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